Samsung are câteva telefoane foarte bune, dar cele de la vârf au un preț mult prea mare. Așa că am căutat pentru tine câteva modele cu preț prea bun să nu le iei.

Telefoane Samsung bune și ieftine pe care să le cumperi

Samsung Galaxy A40 e primul model pe care ar trebui să-l iei în calcul. Are 4 GB memorie RAM și 64 GB spațiu de stocare. Ecranul e de 5,9 inci la fix pentru toate serialele și filmele de pe Netflix. Mai mult, are și-o baterie de 3.100 mAh. Îl poți cumpăra de AICI.

Samsung Galaxy M20 e un model pe care fie îl poți face cadou, și nu regreți, fie îl ții pentru tine și vezi cât de departe a ajuns tehnologia. Are ecran de 6,3 inci Full HD+, are 4 GB de memorie RAM și 64 GB spațiu de stocare, iar bateria este de 5.000 mAh, ceea ce înseamnă că nu trebuie să stai lipit de priză. E disponibil AICI.

O recomandare specială este Samsung Galaxy A50, un model proaspăt adus în România. Acest telefon are 4 GB de memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare – pentru toate pozele din vacanță și ecran de 6,4 inci. Ecranul este pe cea mai bună tehnologie de-acum, iar rezoluția e Full HD+. Acest model are și trei camere foto pe spate: 25 + 8 + 5 megapixeli, pentru cadrele perfecte din călătorii. Are și o baterie de 4.000 mAh. Are preț bun AICI.

Cel mai spectaculos model al companiei, din 2018, e Galaxy A9. Acesta a fost primul al lor cu patru camere foto și e foarte bun și în 2019. Are 6 GB de memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare și suportă card microSD de până la 512 GB. Astfel, nu o să rămâi vreodată fără spațiu. Ecranul e și el impresionant: 6,3 inci Full HD+ pe tehnologie S-AMOLED. Bateria e de 3.800 mAh. Și că tot am zis de camere, sunt distribuite astfel: 24 + 5 + 10 + 8 megapixeli. Sunt diverse unghiuri de cuprindere pentru imaginile tale. Acesta e disponibil AICI.