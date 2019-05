Telefoane și televizoare Samsung, la preț de nimic. eMag are prețuri de zici că vrea să golească depozitul

Samsung este o alegere solidă dacă ești în căutarea unui telefon Android sau a unui televizor smart cu o calitate a imaginii de invidiat.

Indiferent dacă ești în căutarea unui telefon sau a unui TV, produsele Samsung ar putea fi o soluție pentru tine. eMAG a pregătit reduceri importante, chiar și până la 50%, la produse Samsung și ar fi păcat să ratezi ocazia să-ți cumperi un telefon sau un televizor nou.

Samsung Galaxy Note 8 poate nu este un telefon la fel de impresionant ca Galaxy S10, însă este un telefon foarte bun, care arată premium și vine și cu un stylus la pachet. Telefonul are un display mare de 6,3 inci Super AMOLED, 6 GB RAM și 64 GB spațiu de stocare și este disponibil pe eMAG cu o reducere de 44%.

Samsung Galaxy A9 nu este deloc de lepădat. Este un telefon Dual-SIM cu un ecran Super AMOLED tot de 6,3 inci, 6 GB RAM și 128 GB spațiu de stocare. Are patru camere foto: una ultra wide, una telefoto, una de 24 megapixeli și ultima este pentru calcularea adâncimii de câmp din imagine pentru fotografii portret reușite. Îl poți cumpăra de AICI

Dacă totuși nu vrei un telefon vechi, ci unul de ultimă generație, atunci ai putea alege Samsung S10e, cel mai mic, dar și unul dintre cele mai îndrăgite telefoane Samsung din seria S10. Ecranul se întinde pe aproape toată suprafața telefonului, iar diagonala display-ului este de 5,8 inci. S10e are 6 GB memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare. Are un sistem dual de cameră foto format dintr-un senzor de 12 MP și unul de 16 MP. În față are o cameră de 10 megapixeli. Îl găsești la un preț bun AICI.

Televizoare Samsung numai bune pentru următorul sezon din Black Mirror

Televizorul QLED Samsung 55Q7FN de 138 de centimetri este unul care are o reducere de aproape 50% în acest moment pe eMAG și-l poți cumpăra azi și să-l ridici din showroom. Televizorul are o rezoluție 4K Ultra HD, este compatibil cu tehnologia HDR 10+, ceea ce înseamnă un contrast mai bun, culori mai vii și detalii mai precise. Are și un sistem audio încorporat, dispune de un woofer și tehnologie Dolby Digital Plus.

Dacă vrei un televizor mai ieftin, dar tot de 138 de centimetri și cu o rezoluție 4K atunci poți să alegi TV-ul LED Samsung 55NU7402, pe care-l găsești AICI la un preț foarte bun. Televizorul Samsung UHD îți oferă detalii mai clare în scenele luminoase și întunecate.

Nu în ultimul rând, poate vrei să încerci ceva mai special și să alegi televizorul LED curbat Samsung 65NU7592, cu o diagonală de 163 de centimetri. TV-ul are o funcție numită Auto Depth Enhancer, ce reglează nivelurile de contrast multi-strat pentru imagini mai reale. Acesta are o reducere consistentă de 30% și-l poți cumpăra de AICI.