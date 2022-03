Țeapa pe care a dat-o Monica Gabor. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu este căutată în SUA EXCLUSIV

Monica Gabor trăiește visul american la cote înalte, dar a plecat din România plină de datorii. Avocata Tripona Murgu, cea care a reprezentat-o în procesul de divorț cu Irinel Columbeanu, nu și-a recuperat, nici până astăzi, cei 43.000 de euro ce i se cuveneau ca onorariu, conform contractului încheiat. La suma respectivă se adaugă o altă datorie, de 11.700 de euro, reprezentând cheltuielile acesteia de transport și cazare, plus alți 25.000 de euro rezultați din dobânzi și penalizări.

În timp ce Monica Gabor se răsfață în vila de lux de la Malibu a soțului său milionar, avocata Tripona Murgu, cea care a reprezentat-o în răsunătorul proces de divorț de Irinel Columbeanu, și-a cam luat gândul de la datoria pe care Moni s-a făcut că uită să o plătească.

Aceasta se ridică la 80.000 de euro, o sumă uriașă, pe care Tripona Murgu nu are de unde să o recupereze, deși instanța a încuviințat procedeul de executare silită a fostei doamne Columbeanu.

Supriză, însă. Monica Gabor nu are nimic pe numele său și nici bani în vreun cont în America. Astfel că, fosta sa avocată nu are cum să recupereze nici măcar o parte din suma respectivă.

„Nu am recuperat nimic. Am găsit într-un singur cont, în România, o suma delizorie, de doar 4500 de lei. Pe aceia i-am recuperat. Nu știu ce face în America, unde își ține banii. Problema e că dacă nu are nimic pe numele ei e greu. Am înțeles că are firma ei, de care însă, legal, nu te poți atinge.”, a declarat Tripona Murgu pentru playtech.ro.