Țeapa majoră luată de unii români care au plătit amenzile Poliției Rutiere. Eroarea uriașă din sistem

Capcana uriașă din amenzile Poliției Rutiere. Unii români au sesizat eroarea majoră din sistem după ce și-au plătit sancțiunile. Despre ce este vorba și care este povestea unui cetățean din București care s-a confruntat cu această situație?

Un cetățeani din București a sesizat o eroare majoră în momentul în care a vrut să-și plătească sancțiunea. Concret, contul în care a plătit jumătate din bani nu există, fiind nevoit să plătească suma integral. Bărbatul a cunoscut ulterior de această greșeală, aflând la scurt timp că nu este singurul care a întâmpinat această problemă. Inspectoratul General al Poliției Românie susține că a primit cinci sesizări similare.

Bărbatul a povestit că a fost amendat de Inspectoratul Județean Ilfov în luna martie 2021 cu 870 de lei. Cel din urmă a plătit jumătate din sumă în termen de 15 zile într-un cont bancar. Cu toate astea, a constatat că în cont nu mai figurau banii introduși.

„Cu toate astea, am constatat că amenda figurează în contul meu pe ghiseul.ro, în sumă de 870 lei; am solicitat DITL (Direcția de Impozite și Taxe Locale – n.r.) Sector 1 radierea acestei amenzi și am trimis dovada de plată; am primit de la DITL Sector 1 un răspuns de refuz de radiere a amenzii, pe motiv că nu am plătit în contul corect”, mai scrie bărbatul în email.