Codul Rutier 2022. Greșeala care aduce după sine o amendă de 14.500 de lei

Codul Rutier 2022. Ca și anul trecut, și în acest an vor fi câteva reguli pe care șoferii vor trebui să le respecte, altfel va exista riscul unor amenzi ce ar putea ajunge și la 14.500 de lei, încadrate în clasa a V-a: de la 21 la 100 de puncte-amendă. În noul Cod Rutier 2022 aceste amenzi au rămas aceleași ca și în anul care tocmai s-a încheiat. O veste bună, totuși, este că punctul de amendă pentru acest an a fost plafonat de Guvern, printr-o OUG emisă pe final de an 2021.

Codul Rutier 2022. Guvernul a reușit plafonarea punctului de amendă

Ca în fiecare an, șoferii au așteptat cu sufletul la gură decizia guvernanților de a plafona sau nu punctul de amendă. Așa se face că la finalul anului trecut, Premierul Nicolae Ciucă a decis plafonarea punctului de amendă pentru anul 2022, la valoarea de 145 de lei între 1 ianuarie 2022 și 31 decembrie 2022.

Clasele rămân aceleași și în 2022

Ca și la nivelul anului trecut, Codul Rutier 2022 va avea cinci clase în care vor fi încadrate punctele de amendă. Astfel că, aceste clase sunt, după cum urmează:

clasa I : două sau trei puncte-amendă (290 sau 435 de lei);

: două sau trei puncte-amendă (290 sau 435 de lei); clasa a II-a : patru sau cinci puncte-amendă (580 sau 725 de lei);

: patru sau cinci puncte-amendă (580 sau 725 de lei); clasa a III-a : de la șase la opt puncte-amendă (de la 870 la 1.160 de lei);

: de la șase la opt puncte-amendă (de la 870 la 1.160 de lei); clasa a IV-a : de la nouă la 20 de puncte-amendă (de la 1.305 la 2.900 de lei);

: de la nouă la 20 de puncte-amendă (de la 1.305 la 2.900 de lei); clasa a V-a: de la 21 la 100 de puncte-amendă (de la 3.045 la 14.500 de lei).

Codul Rutier 2022. Clasa a V-a cu cele mai mari amenzi

Ca și anul trecut, Codul Rutier 2022 nu a modificat clasa a V-a de de amenzi, punctele de amendă rămânând încadrate tot între 21 și 100 de puncte, valoarea ce mai mare a amenzii find de 14.500 de lei.

Majoritatea claselor de sancțiuni, și puncte de amendă, așa cum spuneam, rămân neschimbate în Codul Rutier 2022, și sunt după cum urmează:

Codul Rutier 2022. Clasa a I-a: 2 sau 3 puncte amendă

1. conducerea unui autovehicul în mod nejustificat cu o viteză cu cel puțîn 10km/hsub limita minimă obligatorie stabilă pe tronsonul de drum respectiv ;

2. nerespectarea obligației de semnalizare a manevrei de schimbare a direcției de mers;

3. nerespectarea de către pietoni a normelor privind circulăția pe drumurile publice;

4. neîndeplinirea obigației proprietarului sau a utilizatorului de autovehicul de a solicită documentul de constatare a avariilor produse acestuia în alte împrejurări decât în urma unui accident de circulație;

5. nerespectarea normelor privind circulația pe drumurile publice de către conducătorii coloanelor militare, ai grupurilor organizate autorizate și cortegiilor;

6. nerespectarea semnificației semnalului luminos intermediar de forma uneia sau a unor săgeți de culoare galbenă ori albă cu vârful orientat în jos spre dreapta, care anunță schimbarea semnalului de culoare verde în cazul benzilor de circulație reversibilă;

7. conducerea unui vehicul avariat peste termenul de de 30 de zile de la dată eliberării documentului de constatare a avariei;

8. nerespectarea obligației conducătorului de autovehicul și a pasagerilor acestuia de a purta, în timpul deplasării pe drumurile publice, centură sau dispozitivele de siguranță omologate;

9. nerespectarea obligației de către conducătorul de motocicletă sau moped de a purta, în timpul deplasării pe drumurile publice, cască de protecție omologată;

10. nerespectarea obligației conducătorului de vehicul de a lăsa liber traseul tramvaiului la apropierea acestuia, când drumul are o singură bandă;

11. nerespectarea regulilor de circulație de către conducătorii de animale;

12. nerespectarea obligației de a aplică semnul distinctiv pe autovehicule conduse de persoane care au mai puțin de un an vechime de la dobândirea permisului de conducere;

13. lăsarea liberă în timpul conducerii a volanului, ghidonului sau a manetei de comandă a vehiculului;

14. nerespectarea de către pasageri sau călători a obligațiilor ce le revin atunci când se află în vehicule;

15. nerespectarea semnificației culorii galbene a semaforului;

16. conducerea unui vehicul ale cărui plăcute cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare sunt deteriorate, murdare ori acoperite cu gheață sau zăpadă de natură a împiedică identificarea numărului de înmatriculare sau de înregistrare;

17. conducerea unui vehicul pe ale cărui plăcute cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare sunt aplicate folii sau alte dispozitive care nu permit citirea numărului de înmatriculare ori plăcuțele nu corespund standardelor în vigoare;

18. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu defecțiuni tehnice, altele decât cele prevăzute la art .102 alin .(3) lit. b)ori care are lipsa unul sau mai multe elemente de caroserie sau această este deteriorată vizibil;

Clasa a I-a: 2 puncte amendă

1. folosirea incorectă a luminilor de drum la întâlnirea cu un autovehicul care circulă din sens opus;

2. folosirea telefoanelor mobile în timpul conducerii, cu excepția celor prevăzute cu dispozitive de tip „mâini libere”;

3. nerespectarea obligației de a purta, în timpul circulației pe drumurile publice, centură de siguranță ori căștile de protecție omologat, după caz;

4. depășirea cu 10-20 de km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic;

5. circulăția pe un sector de drum pe care accesul este interzis;

6. nerespectarea regulilor privind manevră de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea benzii de circulație sau a direcției de mers;

7. nerespectarea obligației de a folosi luminile de întâlnire și pe timpul zilei, pe autostrăzi, drumuri expres și pe drumuri naționale europene (E);

8. staționarea neregulamentară;

9. refuzul înmânării actului de identitate, a permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, a celorlalte documente prevăzute de lege, la cererea polițistului rutier, precum și refuzul de a permite verificarea vehiculului;

3 puncte amendă

1. oprirea nejustificată sau circulația pe bandă de urgență a autostrăzilor ori oprirea pe partea carosabilă a drumurilor expres sau a drumurilor naționale europene (E);

2. depășirea cu 21-30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic;

3. nerespectarea regulilor privind manevră de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea benzii de circulație sau a direcției de mers, dacă prin această s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;

4. nepastrarea unei distanțe corespunzătoare față de vehiculul care îl precede, dacă prin această s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;

5. nerespectarea semnifiactiei indicatorului „ocolire”, instalat pe refugiul stațiilor de tramvai;

6. pătrunderea într-o intersecție atunci când circulăția în interiorul acesteia este blocată;

4 puncte amendă

1. nerespectarea obligațiilor care îi revin în cazul vehiculelor rămase în până sau avariate;

2. nerespectarea semnificației indicatorului „STOP”;

3. depășirea cu 31-40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic;

4. circulația în timpul nopții sau ziua, pe timp de ceață, ninsoare abundență sau ploaie torențială, cu un autovehicul fără lumini sau fără semnalizare corespunzătoare;

5. conducerea unui autovehicul sau tractarea unei remorci atunci când dovadă înlocuitoare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare este eliberată fără drept de circulăție sau durata acesteia a expirat;

Codul Rutier 2022. Clasa a II-a: 4 sau 5 puncte amendă

1. nerespectarea semnalelor polițiștilor de frontieră în punctele de trecere a frontierei de stat a României, ale indrumatorilor de circulăție ai Ministerului Apărării, ale agenților de cale ferată, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulăției, pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări de reabilitare a acestora, precum și cele ale patrulelor școlare de circulație și ale nevăzătorilor;

2. nerespectarea regulilor de utilizare a mijloacelor de avertizare sonoră de către conducătorii de vehicule, cu excepția celor care conduc autovehicule prevăzute la art . 32 alin .(2) lit .a) și b);

3. nerespectarea semnificației indicatoarelor și marcajelor de obligare;

4. neîndeplinirea obligației de a solicită autorității competențe, în termenul prevăzut de lege, eliberarea unui duplicat al permisului de conducere sau al certificatului de înmatriculare ori de înregistrare, în cazul în care acestea au fost declarate furate, pierdute, deteriorate sau nu mai corespund din punctul de vedere al formei și conținutului celor în vigoare;

5. lipsa dotărilor specifice la autovehiculele destinate învățării conducerii auto, prevăzute în reglementările în vigoare;

6. conducerea unui autovehicul care are montate anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevăzute în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori sunt uzate peste limita admisă;

7. conducerea unui autovehicul care, în mers sau staționare, poluează fonic sau emană noxe peste limita legal admisă;

8. nerespectarea traseelor stabilite de poliția rutieră pentru pregătirea practică sau susținerea examenului pentru obținerea carnetului de conducere;

9. nerespectarea obligației de a circulă pe un singur șir, indiferent de direcția de deplasare, într-o intersecție în care circulă și tramvaie și de a lasă liber traseul tramvaiului atunci când spațiul dintre șina din dreapta și trotuar nu permite circulația pe două șiruri;

10. efectuarea de către conducătorul unui vehicul a unor activități de natură a-i distrage atenția de la conducere ori folosirea instalațiilor de sonorizare la un nivel de zgomot care afectează deplasarea în siguranță a lui și a celorlalți participanți la trafic;

11. nerespectarea obligației ce revine conducătorului de motocicletă sau moped de a avea în funcțiune, în timpul zilei, luminile de întâlnire în circulăția pe drumurile publice;

12. neutilizarea echipamentului de protecție-avertizare fluores-cent-reflectorizant de către persoană care execută lucrări în zona drumului public sau de către agentul de cale ferată care asigura trecerea la nivel;

13. conducerea unui autovehicul care nu este dotat cu trusa medicală, triunghiuri reflectorizante și stingator pentru incendii, omologate;

Clasa a II-a: 6 puncte amendă

1. refuzul de a permite imobilizarea vehiculului sau verificarea tehnica a acestuia;

2. nerespectarea semnificației semnalelor regulamentare ale agenților de cale ferata care dirijează circulația la trecerile la nivel cu calea ferata;

3. depășirea cu 41-50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic;

4. conducerea unui vehicul înmatriculat sau înregistrat care nu are montata una dintre plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare;

5. circulația sau staționarea pe spațiul interzis care separă sensurile de circulație pe autostradă;

6. staționarea ori parcarea autovehiculelor pe autostrada în alte locuri decât cele special amenajate și semnalizate;

7. executarea pe autostradă a manevrei de întoarcere sau de mers înapoi, circulația sau traversarea de pe un sens de circulație pe celălalt prin zonele interzise, respectiv prin zona mediana sau racordurile dintre cele doua parti carosabile;

8. nerespectarea semnificației indicatoarelor Trecere la nivel cu o cale ferată simpla, fară bariere; Trecere la nivel cu o cale ferată dublă, fară bariere sau Oprire, instalate la trecerea la nivel cu o cale ferata;

9. schimbarea direcției de mers prin viraj spre stânga, daca prin aceasta se încalcă marcajul longitudinal continuu care separa sensurile de circulație;

10. pătrunderea într-o intersecție dirijata prin semafoare, daca prin aceasta se produce blocarea circulației în interiorul intersecției.

Codul Rutier 2022. Clasa a III-a: 6-8 puncte amendă

1. conducerea unui autovehicul cu permis de conducere a cărui valabilitate a expirat;

2. conducerea unui autovehicul de către o persoană care nu a preschimbat permisul de conducere national romanesc la schimbarea domiciliului sau reședinței, în termenul prevăzut de lege;

3. conducerea unui autovehicul de către o persoană cu domiciliul în România care nu a preschimbat permisul de conducere obținut în alt stat, în termenul prevăzut de lege;

4. neîndeplinirea obligațiilor de preschimbare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare a autovehiculului ori remorcii în cazurile prevăzute de lege;

5. nepastrarea distantei laterale suficiente față de vehiculul care circula din sens opus;

6. nerespectarea de către conducătorul de vehicul a semnificației indicatoarelor și marcajelor de interzicere sau restricție ori a celor temporare, cu excepția celor care interzic accesul sau depășirea care se încadrează în alta clasa e sancțiuni;

7. nerespectarea obligației de a permite părăsirea intersecției conducătorului vehiculului rămas în interiorul acesteia;

8. nerespectarea normelor privind circulația bicicletelor și mopedelor;

9. nereducerea vitezei în cazurile prevăzute de regulament;

10. montarea la autovehicul, remorcă sau tramvai a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini ori dispozitive de avertizare sonoră sau accesorii ori modificări neomologate;

11. circulația cu un autovehicul, remorcă sau tramvai cu defecțiuni la sistemul de iluminare sau de avertizare sonora ori când acestea lipsesc;

12. nerespectarea regulilor în cazul imobilizării involuntare în pasaje subterane și tuneluri;

13. nerespectarea regulilor privind transportul persoanelor și al obiectelor în sau pe vehicule;

14. pornirea de pe loc a autovehiculului sau tramvaiului cu ușile deschise, circulația cu ușile deschise ori deschiderea acestora în timpul mersului; deschiderea ușilor autovehiculului atunci când acesta este oprit sau staționat, fară asigurarea că nu se pune în pericol siguranță deplasării celorlalți participanți la trafic;

15. oprirea autovehiculelor destinate transportului public de persoane în alte locuri decât în stațiile semnalizate că atare;

16. nerespectarea regulilor privind circulația pe benzi;

17. conducerea pe drumurile publice a vehiculelor cu două roti, fară a se asigura contactul cu partea carosabila pe ambele roti.

Clasa a III-a: 6-9 puncte amendă plus suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioada de 60 de zile

a) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depășirea sau trecerea la culoarea roșie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au

rezultat avarierea unui vehicul sau alta pagube materiale;

b) nerespectarea interdicției temporare de circulație instituite pe un anumit segment de drum public;

c) nerespectarea regulilor de circulație la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea într-o astfel de coloana;

d) circulația pe sens opus, cu excepția cazurilor în care se efectuează regulamentarmanevra de depășire.

Codul Rutier 2022. Clasa a IV-a: 9-20 puncte amendă

1. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care nu corespunde din punct de vedere tehnic sau al cărui termen de valabilitate a inspecției tehnice periodice a expirat;

2. conducere ape drumurile publice a unui vehicul fără a avea montată una dintre plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare ori dacă plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare nu sunt fixate în locurile special destinate;

3. conducerea unui vehicul cu tracțiune animală neînregistrat;

4. neefectuarea radierii vehiculelor din evidență, în cazurile și termenele prevăzute de lege;

5. conducerea unui autovehicul destinat transportului public de persoane sau de mărfuri fără a deține atestatul profesional;

6. neefectuarea verificării medicale periodice;

7. neîndeplinirea de către medicul de familie a obligațiilor prevăzute la art. 22 alin. (6) în cazul implicării, cu vinovăție, a conducătorului de vehicul aflat în evidență să într-un accident de circulație în urmă căruia au rezultat numai pagube materiale;

8. deținerea simultană a două permise de conducere naționale, dintre care unul eliberat de o autoritate competență străină;

9. lipirea de afișe, inscripțîi sau înscrisuri pe indicatoare sau dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutieră, inclusiv pe suporturile acestora;

10. deținerea, montarea sau folosirea în circulația pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare sonoră sau luminoasă pe vehiculele care nu au acest drept;

11. deținerea, montarea sau folosirea în circulația pe drumurile publice a dispozitivelor care perturbă funcționarea normală a dispozitivelor de măsurare a vitezei;

12. folosirea nejustificată a mijloacelor speciale de avertizare luminoase sau sonore de către conducătorii autovehiculelor care au regim de circulație prioritară;

13. nerespectarea semnalelor regulamentare ale agenților de cale ferată la trecerea la nivel;

14. necomunicarea de către proprietarul sau utilizatorul unui vehicul, la solicitarea poliției rutiere, a identitățîi persoanei căreia i-a încredințat vehiculul spre a fi condus;

15. neîndeplinirea obligațiilor ce îi revin conducătorului de vehicule care efectuează transport public de persoane sau de mărfuri;

16. nerespectarea obligațiilor ce revin conducătorilor de vehicule cu tracțiune animală;

17. nerespectarea dispozițiilor art. 74 privind circulăția pe autostrăzi;

18. neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 79 alin. (2) în cazul implicării conducătorului de autovehicul într-un accident de circulație din care au rezultat numai pagube materiale;

19. efectuarea transportului de mărfuri sau persoane cu autovehicule și remorci care circulă în baza autorizației pentru probe;

20. conducerea unui autovehicul care circulă în baza autorizației pentru probe în afară județului sau a municipiului București în rază căruia își are sediul titularul autorizației;

21. nerespectarea semnificației luminii roșii a dispozitivelor instalate pentru semnalizarea benzilor cu circulație reversibilă;

22. săvârșirea de către conducătorii de vehicule sau pasagerii acestora de gesturi obscene, proferarea de injurii, adresarea de expresii jignitoare sau vulgare participanților la trafic;

23. aruncarea, lăsarea ori abandonarea pe drumul public de obiecte, materiale, substanțe sau vehicule, după caz;

24. nerespectarea regulilor privind remorcarea vehiculelor;

25. neprezentarea, în mod nejustificat, în termenul stabilit la unitatea de poliție rutieră la care au fost invitate pentru soluționarea oricărei probleme legate de calitatea de participantla trafic sau de proprietar ori utilizator de vehicul;

26. pătrunderea pe drumurile publice modernizate cu un vehicul care are pe roți sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabilă ori din care cad sau se scurg produse, substanțe sau materiale ce pun în pericol siguranță circulației;

27. transportul copiilor în vârstă de până la 12 ani sau al animalelor pe locurile din față ale vehiculelor;

28. conducerea autovehiculului cu masă maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu gheață, zăpadă sau polei, fără a avea montate pe roți lanțuri sau alte echipamente antiderapante omologate;

29. neaplicarea, în partea din spate a unui vehicul înmatriculat într-un stat care nu este semnatar al Convenției asupra circulației rutiere, a semnului distinctiv al statului care a efectuat înmatricularea;

30. staționarea neregulamentară pe drumurile publice în condiții de vizibilitate redusă;

31. lovirea, deteriorarea sau ocolirea porților de gabarit instalate înaintea trecerii la nivel cu calea ferată;

32. lovirea și/sau deteriorarea pasajelor superioare de pe drumurile publice, prin nerespectarea gabaritului de liberă trecere semnalizat corespunzător;

33. montarea pe autovehicul a unui sistem antifurt sonor a cărui durata a semnalului depășește mai mult de un minut consecutiv, iar intensitatea semnalului depășește pragul fonic prevăzut de lege;

34. neaplicarea, în partea din spate a autovehiculului care efectuează transport public de persoane sau de mărfuri, a indicatorului cu limitele de viteză admise pentru categoria din care face parte vehiculul condus;

35. aplicarea tratamentelor chimice sau a foliilor pe parbriz, lunetă sau pe geamurile laterale, cu excepția celor omologate și/sau certificate de către autoritatea competență și care sunt marcate corespunzător;

36. aplicarea de afișe, reclame publicitare, înscrisuri sau accesorii pe parbriz, lunetă sau geamurile laterale care restrâng sau estompează vizibilitatea sub limita legal admisă ori împiedică sau diminuează eficacitatea dispozitivelor de iluminare și semnalizare luminoasă ori citirea numărului de înmatriculare;

37. încălcarea obligațiilor referitoare la circulația pe drumurile publice a vehiculelor care transporta produse sau mărfuri periculoase ori a vehiculelor cu masă și/sau gabaritul depășit;

38. nerespectarea obligației de comunicare prevăzute la art. 80 sau comunicarea de date inexacte sau incomplete.

Clasa a IV-a: 9-20 puncte amendă plus suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile

a) conducerea sub influență băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie, potrivit legii, infracțiune;

b) conducerea vehiculului cu defecțiuni grave la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcție, constatate de poliția rutieră împreună cu specialiștii Registrului Auto Român;

c) neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roșii și/sau sonore sunt în funcțiune;

d) nerespectarea dispozițiilor prevăzute la art. 35 alin.(3);

e) depășirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic.

Codul Rutier 2022. Clasa a V-a: 21-100 de puncte amendă următoarele fapte săvârșite de către persoane fizice sau juridice

1. nesemnalizarea sau semnalizarea nerespunzatoare a drumului public sau a trecerilor la nivel cu calea ferată, conform standardelor în vigoare; neinlaturarea obstacolelor care împiedică vizibilitatatea conducătorilor de vehicule la trecerile la nivel cu calea ferată;

2. neîndeplinirea obligațiilor de instalare a mijloacelor de semnalizare rutieră, precum și a dispozitivelor speciale de acest fel;

3. nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare, conform standardelor în vigoare, a obstacolelor sau lucrărilor aflate în zona drumului public;

4. neasigurarea stării de viabilitate a părții carosabile potrivit standardelor în vigoare, precum și neluarea măsurilor de înlăturare a obstacolelor aflate pe partea carosabilă;

5. amplasarea în zona drumului public de dispozitive care pot fi confundate cu indicatoarele ori instalațiile care servesc la semnalizarea rutieră ori realizarea de construcții sau instalații ori ceearea de alte obstacole de natură să le limiteze vizibilitatatea sau eficacitatatea;

6. instituirea de restricții de circulăție pe drumurile publice fără autorizația administratorului drumului și avizul poliției rutiere;

7. nerespectarea termenelor și condițiilor stabilite de administratorul drumului public și de poliția rutieră privind amplasarea și executarea de lucrări în zona drumului public;

8. nerespectarea obligațiilor de către executant sau, după caz, beneficiar că, după terminarea lucrărilor în partea carosabilă, acosta-ment sau trotuar, să readucă drumul public cel puțin la starea inițială;

9. neîndeplinirea obligațiilor ce le revin, potrivit normelor legale, în legătură cu vehiculele și conducătorii acestora;

10. necomunicarea, în termen, la cererea poliției rutiere, a identitățîi persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice;

11. lipsa dotărilor specifice obligatorii pentru admiterea și menținerea în circulație a vehiculelor;

12. neasigurarea insotirii deplasării vehiculelor care efectuează transport de mărfuri sau produse periculoase, precum și a celor cu mase sau gabarite depășite;

13. nerespectarea obligației de a echipa personalul de execuție a lucrărilor în zona drumului public cu echipamente de protecție-avertizare fluorescent-reflectorizant;

14. amplasarea stațiilor mijloacelor de transport public de persoane fără avizul poliției rutiere;

15. practicarea actelor de comerț pe trotuar, pe acostament sau pe partea carosabilă, iar în afară localităților, în zona de siguranță a drumului public;

16. refuzul nejustificat de a înmatricula sau de a înregistra un vehicul ori de a elibera plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare ori de a menționa în certificatul de înmatriculare datele de identificare a utilizatorului;

17. neîndeplinirea, de către proprietarul sau deținătorul mandatat al vehiculului, a obligației de a solicită autorității competențe înscrierea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a datelor de identificare a utilizatorului;

18. neîndeplinirea obligațiilor ce revin organizatorilor întrecerilor autorizate de a lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea în siguranță a acestora, precum și pentru protecția celorlalți participanți la trafic;

19. neîndeplinirea obligației, de către autoritățile publice locale, de a efectua amenajări rutiere destinate circulației pietonilor, bicicliștilor, vehiculelor cu tracțiune animală și calmarii traficului, precum și nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare a acestora;

20. încredințarea unui vehicul destinat transportului public de persoane sau de mărfuri pentru a fi condus pe drumurile publice de către un conducător de autovehicul sau tramvai care nu are atestat profesional;

21. dispunerea efectuării transportului de mărfuri și produse periculoase sau a vehiculelor cu masă și/sau gabaritul depășit fără autorizație specială emisă în condițiile legii ori pe alte trasee decât cele stabilite de autoritatea competență;

22. neîndeplinirea obligației de înștiințare a poitiei rutiere de pe a cărei rază de competență pleacă transportul de mărfuri sau produse periculoase cu privire la traseul stabilit și localitatea de destinație;

23. neîndeplinirea obligației de către autoritățile administrației publice locale de a amenaja drumuri laterale în condițiile art. 71 alin. (2);

24. nerespectarea obligației administratorului drumului public sau autorității publice locale de a execută sau, după caz, de a desființa amenajările rutiere, în termenul stabilit împreună cu poliția rutieră ;

25. punerea în aplicare a planurilor de urbanism generale, zonale sau de detaliu, fără că acestea să fie avizate în prealabil de către administratorul drumului public și poliția rutieră;

26. încălcarea dispozițiilor legale privind efectuarea de modificări și completări în certificatul în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori în cartea de identitate a vehiculului, precum și verificarea tehnică periodică a acestuia fără solicitarea prezentării de către proprietar a dovezii existenței asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse terților prin accidente de autovehicule;

27. neîndeplinirea obligației de întreținere a drumului public pe timp de iarnă, potrivit reglementărilor în vigoare;

28. nerespectarea obligației de comunicare prevăzute la art .80 sau comunicarea de date inexacte ori incomplete.