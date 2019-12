Te simți deja bătrân? Mihai Trăistariu împlinește astăzi 40 de ani

Astăzi, Mihai Trăistariu împlineşte 40 de ani. Cântăreţul s-a născut în 1979 la Piatra Neamţ şi de la 7 ani de când a pus pentru prima oară degetele pe clapele unui pian, Mihai şi-a început ascensiunea în muzică.

Mihai Trăistariu s-a născut într-o familie de artişti, iar în 1998 a debutat în trupa Valahia, având un succes extrordinar.

Unul dintre cele mai importante moment ale carierei sale a fost atunci când a reprezentat România în 2006, la festivalul Eurovision, cu pisesa Tornero şi s-a clasat pe poziţia a patra, din 24 de ţări participante. A câștigat titlul de ”Cea mai bună voce din România” de trei ori în primii ani ai carierei sale: în 1999, 2000 și 2006.

Mihai Trăistariu este singurul artist român care are două stele pe Bulevardul Celebrităţilor, una în Malta, pe Bay Street, şi cealaltă în România, pe Bulevardul Celebrităţilor din Mangalia, stea pe care a primit-o in cadrul Festivalului Callatis. Trăistariu a vândut până acum peste 2.000.000 albume în țară și în străinătate.

Pentru intinderea sa vocală excepțională (5 octave și o terță), Mihai a fost invitat, testat și atestat de specialiști în celebra emisiune Guiness Book din Germania. Concluzia lor a fost una singură: Mihai Trăistariu este singurul bărbat din lume care poate cuprinde cu vocea sa 5 octave și o terță ! Deocamdată singurul record omologat aparține cântăreței Mariah Carey: 5 octave și jumătate.

Amintim că Eurovision 2019 a fost un eveniment marcat de atitudinea lui Mihai Trăistariu. Artistul a acuzat organizatorii de subiectivitate. Cântărețul s-a înscris în preselecții cu piesa ”Baya” și se calificase în semifinalele competiției..

„În urma unei evaluări complete a Concursului Eurovision România 2019, organizat de TVR, am decis să mă retrag din competiție. Pentru că, în acest moment, nu mai am încredere în obiectivitatea organizatorilor concursului Eurovision România, dată fiind situația neclară, din start, în ceea ce privește concurenții înscriși – cei care au trecut preselecțiile și cei care au fost favorizați ulterior – am decis să mă retrag”, a scris Trăistariu pe rețelele de socializare.