Te cunosc de undeva, sezonul 16. Top 4 favoriți la marele titlu, după ce Antena 1 a anunțat lista concurenților

Emisiunea Te cunosc de undeva, de la Antena 1, a ajuns deja la sezonul cu numărul șaisprezece. Prezentatorii au rămas aceeași, fiind reprezentați de Alina Pușcașu și Cosmin Seleși, la fel și juriul, format din cei patru membri cu care ne-am obișnuit până acum: Andreea Bălan, Ozana Barabancea, Cristi Iacob, Aurelian Temişan. Iată care sunt concurenții Te cunosc de undeva, sezonul 16.

Concurenții show-ului transformărilor, Te cunosc de undeva sezonul 16 sunt proveniți din două categorii: concurenți vechi și concurenți noi și sunt 11 la număr.

Aceștia sunt reprezentați de, concurenți care vor evolua solo, printre care se numără:

Ceilalți concurenți vor concura în echipă. Este vorba despre următorii concurenți:

Mirela Vaida, a mai trecut pragul emisiunii Te cunosc de undeva, dar în calitate de invitat special. De data aceasta însă, ea va face parte dintre concurenții Te cunosc de undeva, sezonul 16. Iată ce declarații a făcut aceasta în legătură cu acest aspect, potrivit celor de la click.ro:

Una dintre surprizele acestui sezon, este reprezentată de prezența actriței Emilia Popescu, a cărei prezență televizată a fost foarte rară, după proiectul ”Dansez pentru tine”. Aceasta consideră că fiind implicată în acest proiect, s-a întors la prima dragoste.

„Sunt bucuroasă să mă întorc la prima mea dragoste, televiziunea, doar că sunt singură, fără partenerul meu. Am urmărit show-ul, e o provocare, din toate punctele de vedere şi abia aştept să împărtăşiţi cu noi experienţa aceasta!”.

Pentru Pepe nu este prima colaborare cu Te cunosc de undeva. Artistul consideră binevenită această experiență, afirmând că avea chiar nevoie de acest lucru:

Am venit aici ca să mă bucur, nu ca să câştig, pentru că am câştigat deja de două ori şi aş fi putut câştiga de încă două. Dar nu clasamentul e important, ci să te bucuri pentru fiecare rol pe care îl ai, pentru fiecare coleg pe care îl vezi că se transformă”.

Radu Ștefan Bănică este fiul lui Ștefan Bănică Junior și se află la prima experiență de acest gen. El se declară încântat de această experiență și spune că își găsește un mare sprijin în Emilia Popescu.

„Show-ul Te cunosc de undeva este o experienţă artistică importantă, o mare provocare pentru mine, care sunt la început de drum. În această emisiune sunt pus în multe ipostaze în care nu m-aş fi gândit vreodată că voi fi. Mă bucur că mă descurc bine și că am niște colegi extraordinari în acest show.

Cristina Vasiliu va face echipă cu Romică Țociu și după cum declara, ea tânjea după un rol în cadrul echipei de transforming de la emisiunea Te cunosc de undeva. Iată că sezonul 16 ia purtat noroc.

”Am primit propunerea cu un entuziasm extraordinar, pentru că de câţiva ani îmi doream să fac parte din proiectul ăsta, si iată că acum, după X Factor, am primit vestea cea mare. Am fost în extaz! Nu îmi venea să cred că se întâmplă, că am ajuns aici şi că voi putea să fac atât de multe lucruri frumoase, să interpretez atât de multe personaje şi să răspund tuturor provocărilor.

Muzical consider că am demonstrat ceea ce a fost de demonstrat, iar acum am mai multe categorii de îmbinat, şi actoria, şi muzica şi distracţia. Va fi pe cât de complicat, pe atât de frumos!”.