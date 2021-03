Taxe noi în aeroport. Pentru ce vor plăti pasageri 10 euro în plus, de fapt

Noi taxe în aeroport! Care este scopul celo 10 euro pe care călătorii sunt nevoiți să-i plătească în plus de acum înainte? Iată detalii despre noile schimbări!

Un aeroport internațional a introdus pentru prima dată acest gen de taxă cu scopul de a supraviețui pandemiei. Mai exact, este vorba despre aeroportul Heathrow care vrea să recupereze din pierderi și să-și revină măcar pe linia de plutire pentru cât se poate pentru aceste vremuri.

În acest scop vine cu o taxă de 8.9 lire pentru fiecare pasager care pleacă. Directorul general al Aeroportului Internațional Timișoara este de părere că soluții de acest gen nu vor stimula nicicum traficul.

„Nu cred că este soliția cea mai bună pentru a stimula traficul de pasageri. Consider că nu este normal să pui pentru pasager încă o taxă, ca să poți ieși dintr-o situație de criză, cum e asta. Cel mai normal ar fi să se revigoreze traficul de pasageri în zona 2019, cam cum a fost atunci, în această perioadă.”

Aeroportul din Timișoara funcționează în sistem de avarie de la începutul pandemiei încoace, lucru care se întâmplă în multe alte orașe, avioanele fiind nevoite să stea mai mult la sol.

„Heathrow oferă servicii aeroportuare cheie, cum ar fi sistemul de bagaje, parcările colegilor, birourile de check-in ale companiilor aeriene și utilitățile pentru partenerii noștri. Taxa pentru utilizarea acestor servicii este calculată exclusiv pentru a acoperi costul furnizării acestora – Heathrow obține profit absolut zero din aceste servicii. Pentru a ne asigura că acest lucru rămâne valabil, taxa este monitorizată îndeaproape de CAA, precum și este examinată și convenită anual cu utilizatorii aeroportului – așa cum a fost cazul cu taxa din acest an. Costul pe pasager pentru acoperirea acestor servicii fluctuează în mod natural în funcție de numărul de pasageri care utilizează aeroportul” (Sursa: onemileatatime.com)

Norocul vine, însă, din dreptul transportului de marfă care e încă activ. În 2020, cursele cargo au scăzut cu două procente, dar chiar și așa este nevoie ca activitatea să revină cât mai repede la normal.

„A fost redus personalul. Unii au plecat, alții au fost trimiși acasă. Când am venit eu, am continuat reducerile de contracte. Am sistat toate contractele care nu puteai fi onorate și nu puteau aduce un beneficiu deosebit aeroportului. Acum, în această situație, am redus programul de lucru, în continuare. Sper să fie o soluție pentru a ne permite, în lunile care urmează, să trecem peste aceste obstacole și apoi să intrăm într-o zonă de normalitate a vieții”

Dorel Grădinaru, director general al Aeroportului Internațional Timișoara (Sursa: mediafax.ro)