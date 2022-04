Tavi Clonda știe secretul unui mariaj bun. Ce i-a spus Gabrielei Cristea să nu facă: „Este greu”

Tavi Clonda știe secretul unui mariaj bun. Ce i-a spus Gabrielei Cristea să nu facă. Tavi Clonda și Gabriela Cristea formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz. Ei au o familie superbă și au vorbit despre relația lor. Iată ce a spus Tavi Clonda despre relația cu Gabriela Cristea.

Tavi Clonda și Gabriela Cristea sunt părinți dedicați, au și o relație frumoasă și își găsesc mereu timp unul pentru celălalt. Recent, cei doi părinți au avut parte și de o provocare, dat fiind că mezina familiei nu s-a simțit foarte bine. În urma investigațiilor, medicii i-au prescris antibiotic.

Tavi Clonda a spus că, deși fetițele le ocupă majoritatea timpului, cei doi părinți mai găsesc timp și pentru ei.

„Chiar astăzi ne-am găsit timp, am profitat pentru că este și bunica pe la noi. Am făcut o plimbare în jurul Bucureștiului. Bine, am avut și treabă, am combinat utilul cu plăcutul.

Cam greu găsim timp, poate după ce se culcă ele sau când sunt la grădiniță. Avem și de făcut contracte, o mulțime de alte lucruri. Totuși, ușor cresc, iar cu cea mare deja ne înțelegem mai bine, face deja multe lucruri singură. O să crească și cea mică și o să ne reluăm tabieturile”, a mai dezvăluit artistul pentru sursa citată.