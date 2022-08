Tatăl Simonei Halep, impresionat de victoria fiicei sale din finala de la Toronto. „A luptat ca soldații din Vietnam”

Simona Halep s-a impus în finala de la Toronto și a reușit să câștige primul turneu alături de antrenorul Patrick Mouratoglou. Tatăl jucătoarei din România a avut mari emoții. Stere Halep a povestit în exclusivitate pentru playsport.ro cât de greu a fost meciul din Canada și cum a trăit acest duel. Seniorul familiei este convins că Simona va câștiga un nou turneu de Grand Slam.

Stere Halep, impresionat de efortul depus de fiica lui

Simona Halep a câștigat în trei seturi finala cu Beatriz Maia Haddad și a reușit o victorie importantă, de mare moral, cu două săptămâni înaintea ultimului turneu de Grand Slam al sezonului. Jucătoarea din România a câștigat aproape 440.000 de dolari și a urcat vertiginos în clasamentul WTA. De pe locul 15 până pe poziția cu numărul 6 în topul jucătoarelor profesioniste publicat luni dimineață pe site-ul oficial.

Meciul a fost trăit la intensitate maximă în familia ei, iar Stere Halep a acceptat să vorbească despre această partidă într-un material exclusiv publicat de playsport.ro.

„A jucat un meci foarte bun. Lung și epuizant pentru noi, cei din fotolii, darămite pentru ea. Dar a luptat până la ultima suflare, până la sânge, asemenea soldaților din Vietnam. Vă spun sincer, nici eu nu știu unde se va opri fata mea! Doar Dumnezeu știe asta!”, a declarat tatăl jucătoarei din România, în exclusivitate pentru playsport.ro.

Stere Halep, încântat de românii care i-au susținut fiica

Finala în care a jucat Simona Halep a doborât recordul de asistență al arenei din Toronto. Toate locurile au fost ocupate! În tribune au fost foarte mulți români, așa cum s-a întâmplat pe toată durata competiției. La final, Simona Halep a fost asaltată de fanii care au vrut poze și autografe. Cei mai mulți erau români!

„Sigur că ne-am bucurat și eu, și mama sa, și toată lumea care o cunoaște. E româncă și faptul că face fericiți atâția români prin performanțele ei o bucură foarte mult. E mai mult decât o răsplată! Nu am apucat să vorbesc prea mult ieri cu ea. S-a întâlnit cu o mulțime de români și a rămas acolo, după meci! Era înconjurată de sute de români, chiar dacă era epuizată. Am simțit-o din voce!”, a mai spus Halep senior.

„O să mai câștige un Grand Slam”

Stere Halep are mare încredere în fiica lui și este convins că în scurt timp va câștiga un nou Grand Slam. Are o ocazie în mai puțin de două săptămâni pentru că US Open începe pe 29 august.

„După mine va mai cuceri cel puțin încă un titlu de Mare Slam! Nu știu când se va întâmpla asta, dar sigur se va produce! Sigur Simona are această putere de luptă și ambiție de a mai câștiga încă o mare competiție, dacă nu chiar mai multe. Ea muncește și Dumnezeu sigur o s-o ajute să-și împlinească visele!”, a adăugat Stere Halep.

După triumful de la Toronto, pentru Simona Halep urmează participarea la un alt turneu important, tot de categorie WTA 1000, cel de la Cincinnati. Prima adversară îi este Karolina Muchova. După Cincinnati, Simona Halep va lua parte la ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open, care se va disputa între 29 august și 11 septembrie.

Traseul virtual al Simonei Halep la Cincinnati, ediția 2022

Tur 1: Karolina Muchova (168 WTA)

Tur 2: Veronika Kudermetova (18 WTA) / Barbora Krejcikova (19 WTA)

Optimi: Paula Badosa (3 WTA)

Sferturi: Ons Jabeur (5 WTA)

Semifinale: Iga Swiatek (1 WTA)

Finală: Anett Kontaveit (2 WTA)