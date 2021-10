Tatăl lui Teo Trandafir, imobilizat la pat, îi aduce acuzaţii grave fiicei sale: „Nu mi-a mai bătut la ușă de trei ani. S-a dovedit făţarnică” (exclusiv)

Relația dintre Teo Trandafir și tatăl ei, Ion Uță, medic cardiolog, scârțâie de mult, cei doi aflându-se în ultimii ani într-un război al declarațiilor.

Ion Uță a vorbit despre fiica sa, dar și despre problemele sale de sănătate, din cauza cărora nu mai poate ieși din casă pentru a-și cumpăra o pâine.

Ion Uță, tatăl lui Teo Trandafir, medic cardiolog de profesie, care locuiește în Brăila, a declarat că se confruntă cu grave probleme de sănătate, iar acum, la vârsta de 80 de ani, el primește ajutor doar din partea soției.

De asemenea, Ion Uță a vorbit și despre celebra sa fiică, Teo Trandafir, cu care face doar mici schimburi de amabilități prin telefon. De altfel, Teo Trandafir a dorit să îi ofere ajutorul, însă acesta a refuzat-o, probabil din mândrie. El nu uită că fiica lui nu l-a invitat la nunta sa și că adesea l-a certat în public.

Teo Trandafir și tatăl ei nu și-au vorbit deloc, ani la rând. Neînțelegerile dintre ei debutat în 2011, atunci când Teo, diagnosticată cu pancreatită, a fost operată de urgență, la Viena. Ion Uță nu și-a vizitat fiica la spital, însă făcea dezvăluiri, despre familie, la emisiunile tv. Supărată fiind, Teo nu și-a invitat tatăl la nunta ei cu Constantin Iosef, apoi nici Ion Uță nu a invitat-o la cununia lui civilă, cu cea de-a doua soție:

“Sunt damnat! Fata mea rămâne tot ce am avut pe lume şi o voi iubi cu sau fără voia ei, sau aprobarea ei. Fata mea s-a dovedit făţarnică. Dacă m-aş fi dus la nuntă, cu siguranţă m-ar fi dat afară. Nu-mi mai e frică. Mai mult mi-e jenă de jena ei. Mai mult de frica ei, decât de a mea. Există două motive pentru care nu m-am dus la nuntă. Nu am fost chemat.

Teo s-a supărat că am dat din casă. Am fost acuzat de ea că am trădat secrete de familie. Ea este o fată superbă, deasupra tuturor. Am avut numai cuvinte de laudă pentru ea. Nu am dezvăluit niciun secret așa cum mă acuză ea”, spunea Ion Uță, în interviul pentru Kanal D, imediat după nunta cu sute de invitați a lui Teo Trandafir.