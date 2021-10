Cum a fost înșelat Culiță Sterp de iubită. Fostul concurent Survivor, cu ochii în lacrimi în fața lui Teo Trandafir

Culiță Sterp a povestit prin ce momente dificile a trecut în fosta relație. Artistul s-a destăinuit și a vorbit despre lucrurile pe care le-a avut de înfruntat în trecut.

Fostul concurent Survivor a spus că a avut o relația în urma căreia a suferit foarte multe. Chiar dacă în adolscență frângea multe inimi, el a avut parte și de câteva dezamăgiri, la rândul său.

Acum, Culță Sterp este împreună cu Daniela Iliescu și împreună au un copil. Cei doi se înțeleg de minune și se iubesc foarte mult.

Înainte ca mama copilului său să intre în viața lui, Culiță a avut parte și de experiențe neplăcute. Fostul concurent Survivor a vorbit despre cum, pe vremea când avea 20 de ani, și-a dat seama că iubita lui îl înșeală. Partenera lui de atunci vorbea cu un alt băiat, mințindu-l pe Culiță.

Artistul a mai spus că are un singur regret, faptul că a reacționat nervos în acea situație și în momentul în care fosta lui parteneră a refuzat să îi dea telefonul, el a fost agresiv și a dat cu mobilul de pământ.

„Nu iert niciodata tradarea de la un prieten, familie, iubit. Am fost tradat de prieteni si am iertat, dar n-am uitat. Cand am fost mai mic, pe la 20 de ani, da, imi aduc aminte sa fi fost inselat.

A fost o chestie, ca am prins-o cu minciuna pe fata. Zicea ca nu vorbeste cu un baiat si am cerut telefonul si nu a vrut sa mi-l dea si am dat cu telefonul pe jos. Eu sunt genul care sa dea intr-o femeie, dar am reactionat un pic nervos.

Am vazut ca vorbise cu un baiat. Ma enervez foarte greu, dar daca te intreb de zece ori si nu-mi spui si stiu sigur, ma enervez foarte tare ca ma ia lumea de prost. Fata aia m-a luat de prost. Mi-a parut rau ca am reactionat nervos”, a declarat Culiță Sterp la Teo show.