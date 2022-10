Tatăl Andreei Esca a împlinit 84 de ani. Imagini rare cu părintele prezentatoarei de la Pro TV

E sărbătoare mare în familia emblemei PRO TV-ului. Tatăl Andreei Esca a împlinit 84 de ani. Prezentatoarea de știri a făcut publice imagini rare cu părintele ei, cu care a avut o relație foarte frumoasă. Dumitru Esca, pe numele său, a vorbit într-un interviu oferit presei românești despre vremurile în care fiica lui era acasă.

E zi de sărbătoare în familia celebrei prezentatoare de știri Andreea Esca. Dumitru Esca, tatăl său, a împlinit, luni, 31 octombrie, frumoasa vârstă de 84 de ani. Sunt momente pline de emoție pentru toți membrii familiei vedetei de la PRO TV. Andreea Esca s-a deplasat duminică la țară, pentru a petrece clipele speciale alături de părintele său.

Mult îndrăgita prezentatoare de televiziune a ținut să marcheze evenimentul și pe conturile sale de pe rețelele sociale. Andreea Esca a împărtășit cu fanii săi din mediul online câteva fotografii de la țară. Ulterior, a revenit cu un mesaj emoționant, publicat chiar de ziua tatălui său.

La postarea Andreei Esca au reacționat mai multe vedete din țara noastră. Dana Rogoz, Roxana Hulpe, Oana Marinescu și Eli Lăslean sunt doar câteva dintre numele cunoscute care i-au urat „La mulți ani!” tatălui prezentatoarei de știri.

Întorcându-se pe pământul copilăriei, Andreea Esca a retrăit din plin emoțiile vremurilor de atunci. Într-un interviu acordat presei românești, Dumitru Esca povestea cum fiica sa obișnuia să își petreacă serile alături de vecinii din regiune.

Celebra prezentatoare de știri a avut o relație foarte frumoasă cu părinții săi. Tatăl ei o îndrăgea mult, deși nu i-a făcut întotdeauna pe plac. Seara, Andreea Esca obișnuia să iasă cu o „gașă de copii de 12, 13 ani”. Deși ajungea târziu acasă, în jurul orei 02.00, nu era apostrofată deloc.

Tatăl Andreei Esca avea planuri bine puse la punct pentru fiica sa, pe plan profesional. Dumitru Esca își dorea ca prezentatoarea de știri să urmeze o profesie în domeniul economic. Nu s-a întâmplat astfel, fiindcă Andreea Esca nu a intrat la Academia de Studii Economice din București.

„Ei, am dibuit-o să văd ce îi place. Și am văzut că nu prea îi plac multe. Atunci tocmai venise Revoluția și zic «Du-te la economiști acolo, la ASE». Și s-a dus! S-a dus unde i-am spus, dar nu a intrat. Am fost supărat până am văzut că și-a făcut loc după aia la o facultate de jurnalism”, a spus tatăl Andreei Esca.