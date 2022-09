Tatăl Andreei Bălan „se topește” de dorul fiicei și a nepoatelor sale. „Ea nu mai vorbește cu mine de o perioadă lungă” EXCLUSIV

Andreea Bălan nu mai vorbește cu tatăl său de mai bine de un an și jumătate, artista supărându-se că părintele său a apărut prea des în presă și a dat declarații și despre viața ei privată. Săndel Bălan a fost nevoit să ia o pauză de la orice activitate, din cauza unei afecțiuni și ne-a mărturisit că nu-și dorește să rămână singur și să fie certat cu propria sa fiică.

În prezent, Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan, cel care s-a aflat mulți ani în spatele succesului său cu trupa Andre, locuiește singur, la Ploiești. Soția sa s-a mutat la Andreea, pentru a avea grijă de cele două fetițe ale acesteia. Tatăl artistei nu ne-a ascuns faptul că se topește de dorul fiicei sale și a celor două nepoate, pe care nu le-a mai văzut de mai bine de un an și jumătate.

Potrivit propriilor sale mărturisiri, făcute în exclusivitate pentru playtech.ro, acesta și-a propus să nu mai facă lucruri care ar putea-o deranja pe Andreea, mai ales că-și dorește mai mult ca orice, ca aceasta să-l deblocheze, să vorbească cu el și să aibă o relație tată-fiică.

Săndel Bălan a fost nevoit să ia o pauză de la orice activitate, din cauza unei stări de anxietate care-i lua cam toată energia. După o lună și jumătate de pauză, acesta s-a întors la joburile sale cu forțe proaspete și, ne spune el, se simte mai bine ca oricând.

,,Și avea doar 17 ani, între timp a făcut 18…Acest lucru m-a supărat foarte tare. Eu am spectacole foarte multe cu Leea D. Adunându-se foarte multe, mintea a obosit. Am oprit lucrările, timp de o lună și jumătate, apoi mi-am revenit. Am luat și vitamine. Pauza a fost foarte bună, ca un concediu. Mi-am revenit destul de repede, eu sunt un caz fericit, mulți nu-și mai revin. Trăim într-o lume de haos, eu nu am mai deschis televizorul de vreo trei luni, pentru că vezi numai vești negative, multe exagerate.

Fiind mai sportiv și cu o viață mai activă, probabil a contat. Analizele mi-au arătat că totul funcționează cum trebuie, nu am probleme cu inima sau ficatul. Mă gândesc să mănânc rațional, să nu mai consum carne tocată. Dar prin deplasări, lumea te invită la mici, cârnați”, a completat acesta.