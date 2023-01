Pensia uriașă pe care o primește Gheorghe Turda. Mulți artiști se vor revolta

Gheorghe Turda este unul dintre cei mai iubiți cântăreți de muzică populară din România. În ciuda faptului că se bucură de multă admirație din partea fanilor săi, unele voci nu contenesc să-l înțepe pe tema veniturilor pe care le încasează din partea statului român. Pensia uriașă pe care o primește Gheorghe Turda. Mulți artiști s-ar putea revolta.

Gheorghe Turda, în vârstă de 74 de ani, este unul dintre cei mai apreciați soliști de muzică populară din țara noastră. A susținut, de-a lungul carierei sale artistice, concerte de ordinul miilor. Atât în țară, cât și în străinătate. Publicul este de fiecare dată încântat de piesele pe care le interpretează, cântărețul reușind să-i binedispună pe toți fanii săi.

Solistul de muzică populară a activat în domeniul cu pricina peste cinci decenii. Mai exact, 55 de ani, pe durata cărora a făcut parte din două mari ansambluri muzicale: Rapsodia Română și Ciocârlia. Gheorghe Turda a fost șeful ansamblului Ciocârlia. Pe lângă această funcție, a ocupat-o și pe cea de conducere a Direcției de Cultură a Ministerului de Interne.

Mulți s-au întrebat ce venituri încasează Gheorghe Turda, în calitate de pensionar, din partea statului român. Mulți colegi de breaslă ai artistului s-ar putea revolta la aflarea valorii sumei de bani încasate de către cântărețul de muzică populară. Oricum ar fi, solistul se declară mândru de pensia pe care o primește

Solistul de muzică populară a precizat, pentru Playtech Știri, că pensia pe care o încasează de la statul român nu este una specială, așa cum ar fi tentate multe persoane să creadă, ci militară. La aceasta a cotizat pe durata întregii perioade în care a activat pe scenă, potrivit spuselor sale. Gheorghe Turda a ieșit la pensie cu grad de general.

„Eu am cotizat 55 de ani de carieră artistică. Am cotizat la pensia mea militară. Să știe asta toți proștii care comentează. Eu am o pensie militară, așa cum au și jandarmii și polițiștii, și cei din Armată, și cei din Interne. Întâi să se documenteze lumea, apoi să vorbească”, a spus Gheorghe Turda, pentru Playtech Știri.