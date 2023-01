Drama prin care a trecut Georgiana Lobonț înainte ca soțul ei să anunțe că divorțează! Nu orice femeie ar suporta o așa durere

Divorț-bombă la început de an! Deși păreau o familie fericită și împlinită din toate punctele de vedere, soțul Georgianei Lobonț, cunoscuta cântăreață de muzică de petrecere, a anunțat că va divorța de mama copiilor săi. Rareș Ciciovan a confirmat că nu mai formează un cuplu cu artista din Ardeal.

Rareș Ciciovan, soțul Georgianei Lobonț, a aruncat bomba! Bărbatul a mărturisit că s-a separat de artista de muzică populară și nu mai este cale de întoarcere. Aceștia erau căsătoriți de șapte ani și au împreună doi copii. Rareș Ciciovan a uimit pe toată lumea când a afirmat, fără rețineri, că nu este prima dată când cei doi au probleme în căsnicie. Se pare că decizia divorțului a fost luată chiar de soțul Georgianei Lobonț.

„Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot, un nou început pentru fiecare. Impulsul de moment e de ani de zile, nu poate fi impuls de moment, impulsul de moment nu se referă la ce s-a întâmplat astăzi. Să nu mă înțelegeți greșit, s-a terminat, e simplu. Și la mine par afaceri foarte bune, una e să pară, alta e să fie.”, a declarat soțul Georgianei Lobonț, pentru spynews.ro.

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan, de profesie medic stomatolog, nu au dat niciodată de înțeles că au probleme în cuplu, mai ales că în urmă cu o săptămână s-au întors dintr-o vacanță de vis din Maldive.

Din păcate, se pare că neînțelegerile dintre cei doi se pare că sunt mai vechi, ținând cont că Rareș Ciciovan este hotărât acum să se despartă definitiv de cea care i-a stat alături în ultimii ani.

„Nu are ce să zică ea urât rău despre mine, că ce? Am făcut doi copii, sunt frumoși, deștepți, seamănă cu mine, ce să zică. Acum cinci ani poate era posibilă treaba asta (n.r. să se împace) dar acum astăzi e gata, orice început are și un final.”, a mai spus Radu Ciciovan, pentru sursa citată anterior.

Georgiana Lobonț și tatăl copiilor ei s-au cunoscut încă de pe băncile liceului. În cadrul unui interviu mai vechi, artista povestea că s-a îndrăgostit la prima vedere de Rareș Ciciovan.

Pe când avea doar 24 de ani, Georgiana Lobonț a primit o lovitură dură din partea medicilor. Aceștia i-au spus solistei că nu va putea să rămână niciodată gravidă, lucru care a băgat-o în depresie.

„De mică am avut un vis… cand voi fi mare să am o familie frumoasă, un soţ iubitor şi copii drăgălaşi. Acest vis a început sa devina realitate in momentul in care l-am cunoscut pe Rares şi am devenit sot si sotie. Ne doream foarte mult sa avem un copil împreună, încă de cand ne-am cunoscut. După căsătorie am început să facem mai mult în privinţa asta pentru a deveni părinti. După mai multe încercări, într-o zi am vizitat un medic specialist care mi-a dat o veste foarte dureroasă.

Nu puteam să devin mamă… mi-a zis că trebuie să urmez un tratament care să mă ajute în această privinţă. Au urmat câteva zile extrem de grele si de triste pentru mine, dar si pentru Rares. Eram dezamagita şi nu puteam să concep că o fată aşa tânără ca mine nu poate face copii. Picasem intr-o depresie”, povestea dezamăgită Georgiana Lobonț, în urmă cu ceva ani.