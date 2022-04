Tariful pe care îl are Irina Loghin pentru a cânta o oră la nuntă. Suma a crescut în 2022

Irina Loghin este una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică populara din România, iar agenda ei sigur este plină atunci când vine vorba despre cântări la nunți. Atunci când este chemată la un eveniment, artista are un tarif fix impus pe oră.

Câți bani cere Irina Loghin sa cânte la o nuntă

Dacă te gândești să o inviți pe Irina Loghin la o nuntă sau la un alt eveniment, este bine de știut că interpreta de muzică populară are un tarif de 1.500 de euro pe euro. Poate că nu este un preț pentru toată lumea, însă majoritatea artiștilor de muzică populară cer sume asemănătoare.

Maria Cîrneci are un tarif de 2.800 de euro, Sofia Vicoveanca de 1.200 de euro, iar Aurel Tămaș & Taraf între 3.500 și 4.000 de euro. De asemenea, pe lângă banii câștigați din cântările de la evenimente, Irina Loghin încasează o pensie specială, deoarece a fost pe listele de la Senat între anii 2004-2008.

Potrivit unei declarații de avere din anul 2004, artista trecuse ca proprietăți un teren intravilan de 400 mp, o casă de 110.000 mp și o altă casă de 240 mp, cele două locuințe având o valoare de 400.000, respectiv 200.000 de euro. Pe lângă toate acestea, interpreta ar avea un venit lunar de circa 3.000 de euro, din firma ei de gestionat activități de evenimente.

Ce alimente nu consumă niciodată Irina Loghin

Ajunsă la frumoasa vârstă de 83 de ani, artista are un corp de invidiat, însă doar datorită faptului că are mereu grijă la alimentație și nu consumă orice. Irina Loghin are câteva sfaturi pentru gospodine, atunci când vine vorba despre prepararea bucatelor.

„Pentru toate gospodinele, în general, este așa de simplu să gătești o mâncare. Ai tăiat ceapa, cât mai multă, pentru că se știe că ceapa dă gustul oricărei mâncări. Ceapa dă dulceață, parfum, miros, tot. De ce pui ceapa în ulei, chiar dacă ai călit-o? Pune-o direct în tigaie, pică puțină apă, pune capacul peste ea, las-o să se cristalizeze bine acolo și pe urmă pui uleiul rece, că nu se mai încinge și atunci este o mâncare sănătoasă. Trebuie să avem atenție la toate, în primul rând mezelurile, care sunt otravă, groaznice pentru organism, mai ales dimineața. Majoritatea mănâncă afumături, care sunt înfiorătoare, crimă pentru ficat și stomac. Și mulți nu își dau seama că trebuie să simtă și viața sănătoasă, nu doar fumul”, a mai spus artista, într-un interviu pentru click.ro.

Totodată, se știe că interpreta de muzică populară este vegetariană de mai bine de 30 de ani, iar carnea a fost eliminată total din alimentație.