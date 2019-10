Tăriceanu, despre eșecul lui Dăncilă și moțiunea de cenzură: ”Se pare că nu înțelege”

Pentru prima oară în istoricul moțiunilor de cenzură inițiate împotriva guvernului Dăncilă, aceasta s-ar putea să funcționeze, conform lui Tăriceanu.

Călin Popescu Tăriceanu a avut o intervenție aseară la Digi 24, unde a vorbit despre gesturile recente ale lui Dăncilă. Liderul ALDE a tras atenția atât asupra moțiunii de cenzură, cât și a numiri lui Dan Nica pentru postul de consilier european. În contextul în care acesta este un personaj cu mai multe scandaluri la activ decât Rovana Plumb, fostul membru al alianței PSD-ALDE se întreabă de ce nu înțelege nimic premierul când vine vorba de aceste propuneri.

„Cred că e rezultatul unei lipse de experiență și de tact. În momentul în care vezi că e deja un Parlament care este iritat. Constat cu mâhnire că se aplică dubla măsură. Adică acel candidat francez, candidatul belgian, pe care îl cunosc personal, dar sigur nu cunosc detaliile lui politice, acum a fost acuzat de afaceri de corupție. Nu suntem Belgia, nici Franța și ca atare trebuie să fii mai atent cu propunerile pe care le faci. Mi-e teamă să nu se întâmple și în cazul lui Dan Nica”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, miercuri seara, la Digi 24.

Dacă nu era evident pentru toată lumea, președintele ALDE a insistat asupra modului în care se răsfrâng astfel de gesturi făcute de premier asupra imaginii României în lume. „Dăncilă pare că nu înțelege lucrul acesta. Nu te poți pune cu Parlamentul European. Nu trebuie avize, nici de la președinte. Consultări da, poate să se consulte cu președintele. Sigur că nu o împiedică nimeni să spună – vreau să îl numesc pe cutare, poți să îmi oferi un sprijin? Dar nu are o obligație legală. Dar trebuia să consulte Parlamentul. Putea să mă consulte și pe mine când eram în coaliție. Dar nu a făcut-o. E o greșeală de apreciere care se răsfrânge asupra României. Sigur ce pui? Un om care are o experiență bună, este cunoscut. Evident nu poți să te duci cu cineva care are vulnerabilitățile pe care le-am văzut”, a concluzionat Tăriceanu.

În ceea ce privește voturile pentru moțiunea de cenzură, același Tăriceanu crede că va fi vorba de 240 de voturi pentru, în locul celor 233 necesare pentru a fi considerată un succes. „Da, e o dovadă simplă, tangibilă, concretă că într-adevăr, așa cum spunea și unul dintre liderii PSD că și-au pierdut majoritatea la vot. Nu mai e nimic de comentat. Am niște colegii care au făcut niște calcule și indică faptul că vor fi peste 240 de voturi pentru căderea Guvernului”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, miercuri seară, la Digi 24, întrebat ce înseamnă ce s-a întâmplat în plenul reunit.