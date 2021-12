Țara unde s-a construit primul vehicul care poate fi tren, dar și autobuz. Invenția e genială

Japonezii au reușit să construiască primul vehicul care poate fi tren și autobuz, toate în același timp. Acesta poate circula foarte bine pe drum, dar și pe calea ferată. Vehiculul minune și-a făcut debutul pe 25 decembrie în orașul Kaiyo din prefectura Tokushima din Japonia.

Japonezii au numit acest vehicul DMV, adică Dual Mode Vehicle. El arată ca și un autobuz și rulează pe șosea cu cauciucuri normale. Cu toate acestea, când ajunge la o intersecție unde este prezentă calea ferată, roțile de oțel coboară din burta vehiculului. În acest fel se transformă cât ai clipi într-un vagon de tren.

În DMV pot urca 21 de pasageri, iar autovehiculul circulă cu viteze de până la 60 km/h pe calea ferată și 100 km/h pe drumurile publice. Invenția japonezilor este alimentată cu motorină și va circula de-a lungul coastei insulei Shikoku din sudul Japoniei. Traseul vehiculului este făcut în așa fel încât conectează mai multe orașe mici din zonă și oferă pasagerilor peisaje deosebite.

Municipiul Sibiu a achiziționat 40 de autobuze ale căror motoare sunt alimentate cu gaz natural comprimat. Ideea a fost dată drept exemplu în cadrul evenimentului „Transport Ecologic Urban și Interurban”. Acestea au fost cumpărate din fondurile alocate direct prin programul Regional 2014 – 2020, iar în urmă cu câteva zile au fost livrate integral de către Mercedes Benz.

Autoritățile estimează că în martie, anul viitor, noile autobuze vor putea fi puse în circulație. Camelia Spătaru este președintele Asociației Smarticity. Aceasta a enumerat Sibiul printre administrațiile din România care acționează pozitiv în direcția reducerii emisiilor de carbon. Alături de Sibiu se află alte orașe mari precum Brașov și Cluj-Napoca.

„În ceea ce privește schimbarea unei părți din flotă, am văzut exemple încurajatoare: am văzut Clujul, am văzut Brașovul, iar Sibiul a semnat un contract anul acesta pentru 40 de mașini de transport public pe CNG. Am văzut un oraș cum este Chitila, care anul acesta a optat pentru mașini electrice. Am văzut că o companie a trimis la testare, anul acesta, autobuzul cu hidrogen.

Pe asta mă bazez mai mult, pe faptul că există fonduri europene pentru a încuraja acest tip de transport, mai puțin pe faptul că înțelegem că o mașină electrică poate polua mai puțin. Din punctul meu de vedere, hidrogenul este varianta cea mai bună, dar cred că va fi mai greu de înțeles în perioada următoare”, a declarat Camelia Spătaru, citată de Asociația Energia Inteligentă.