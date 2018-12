O țară din Europa, membră UE, a luat decizia de a-și trimite infractorii străini pe o insulă pustie. Conducerea conservatoare este de părere că străinii care comit infracțiuni n-au ce căuta în acest stat, iar de pe insulă urmează apoi să fie deportați în țările de origine.

În timp ce prin România guvernul modifică legile Justiției ca să-i protejeze pe infractori, pe care-i consideră niște victime, într-o țară din Uniunea Europeană, conducerea ia măsuri drastice împotriva infractorilor, ca să-și protejeze cetățenii.

În Danemarca, coaliția conservatoare aflată la putere a bătut palma cu Partidul Popular Danez (DF), care are o viziune anti-imigrație, să-i trimită pe toți străinii care comit infracțiuni pe o insulă pustie aflată în provincia Vordingbord.

Partidul anti-imigrație a salutat această decizie cu un clip de propagandă în care apare o caricatură a unui bărbat mai colorat la față care e dus de o barcă o insulă minusculă și pustie și e lăsat acolo.

Udviste, kriminelle udlændinge har INTET at gøre i Danmark. Indtil vi kan komme af med dem, flytter vi dem nu ud på øen Lindholm i Stege Bugt, hvor de vil have pligt til at opholde sig på det nye udrejsecenter om natten. Og der vil være politi til stede døgnet rundt. Sådan!#dkpol pic.twitter.com/YybG4zkwQi

— Dansk Folkeparti (@DanskDf1995) 30 November 2018