Țara din Europa care este cea mai săracă. Cum se situează și România

Cea mai săracă țară din Europa este Albania, iar pe locul doi se situează Bosnia și Herțegovina. Pe de cealaltă parte, Serbia se află la 52% din media europeană la nivelul de trai.

Cele mai săraci țări din Europa

Conform Eurostat, Bosnia și Herțegovina se situează sub 50% din media europeană, cu 41%, și e clasată mai bine doar decât Albania, care e la 49% din media UE. Muntenegru s-a clasat cel mai bine, cu 60%, urmat de Serbia cu 52%, apoi Macedonia de Nord, cu 49%. Bulgaria se află ultima pe listă, cu 63%.

„În UE, Luxembourg a avut anul trecut cel mai ridicat nivel de trai, la 46% peste media UE, urmat de Danemarca și Germania, care depășesc media cu 20%”, conform Eurostat. Cel mai aproape de media UE se situează Italia, Lituania și Cipru, în vreme ce Cehia, Slovenia, Polonia, Spania, Portugalia și România au rămas în medie cu 15% în urmă.

Croația, de asemenea, se află printre țările din Uniunea Europeană cu un nivel scăzut de trai, exprimat sub forma consumului individual real per capitala, adică cu 27% sub media UE.

Țara din Europa cu cel mai ridicat nivel de trai

Diferența dintre țara cu cel mai bun nivel de trai, față de cea cu cel mai scăzut nivel de trai, este foarte mare. Pe primul loc se află Luxemburg, iar la coada clasamentului se află Bulgaria. Luxemburg are o putere de cumpărare de aproape trei ori mai mare decât media europeană, de 277%, potrivit datelor estimative publicate de Euostat.

România nu se află pe ultimul loc în ceea ce privește nivelul de trai, însă nu este nici foarte aproape de vârful clasamentului. Țara noastră s-a situat s-a situat în plutonul țărilor cu cea mai mică putere de cumpărare din Uniunea Europeană și anume 73% din media UE, potrivit ultimelor statistici.

De asemenea, s-a înregistrat o scădere mare a puterii de cumpărare în România. Având în vedere acest lucru, declarațiile legate de o eventuală convergență reală a românilor cu media europeană au trecut pe plan secund.

Sub nivelul nostru de trai se află următoarele țări: