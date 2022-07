Țara care va organiza Eurovision 2023 în locul Ucrainei. Anunțul a fost făcut acum

S-a aflat care este țara care va organiza Eurovision 2023 în locul Ucrainei, în contextul în care aceasta nu poate face asta. De obicei țara câștigătoare a Eurovision organizează următoarea competiție, iar cum Ucraina a câștigat concursul de anul acesta a trebuit să se găsească o altă țară care să fie gazdă. Anunțul a fost făcut acum.

În contextul în care Ucraina a câștigat Eurovision 2022 și nu poate organiza concursul de anul viitor, s-a găsit o altă țară gazdă. Astfel, Anglia va organiza concursul Eurovision de anul viitor. Nu se ştie încă ce oraş va fi găzduit evenimentul, dar oraşe precum Glasgow şi Manchester şi-au exprimat interesul să fie gazde ale concursului de muzică.

De asemenea, în Marea Britanie există o serie de oraşe cu arene adecvate, cazare şi legături de transport internaţional pentru găzduirea unui astfel de concurs. Leeds, Liverpool, Newcastle, Birmingham, Aberdeen, Londra, Brighton, Belfast şi Cardiff ar putea fi şi ele în cursă.

EBU a precizat că oraşul gazdă ar trebui să poată primi circa 10.000 de spectatori, să fie uşor accesibil şi să poată găzdui cel puţin 2.000 de delegaţi şi jurnalişti.

Ucrainenii de la Kalush Orchestra au câştigat concursul de anul acesta, în mai, în timp ce Sam Ryder a ocupat locul al doilea pentru Marea Britanie, cel mai bun rezultat al ţării din anul 1998.

România s-a clasat pe locul 18 la Eurovision 2022, reprezentată fiind de cântărețul WRS.

„Sunt recunoscător şi mândru pentru acest moment. Recunoscător celor care au fost alături de mine, în echipa României, şi mândru pentru că am muncit extrem de mult şi am reuşit să-mi reprezint ţara la nivel înalt! La fel ca orice sfârşit, este un nou început. Am numeroase proiecte în lucru, dar aventura Eurovision va rămâne mereu un moment special în inima mea. Vă mulţumesc pentru că aţi fost alături de noi!”, a declarat WRS, la finalul evenimentului.