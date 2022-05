Cu ce se ocupa WRS, reprezentantul României la Eurovision 2022, până să ajungă celebru. Așa își câștiga banii

WRS este artistul care ne-a reprezentat anul acesta la Eurovision. Poate că nu multă lume știe, însă acesta cochetează cu scena încă de mic. De-a lungul carierei sale a participat la emisiuni precum „Vocea României”, având colaborări și cu Smiley.

Chiar dacă artistul a avut mereu de a face cu scena, încă de mic, nu și-a câștigat mereu banii din acest lucru. A fost artist grafic pentru alți artiști, însă a simțit că nu se regăsește în acest job, așa că și-a luat inima în dinți și a plecat în Anglia, acolo unde a lucrat ca și barman.

„Am lucrat cam doi ani de zile ca artist grafic pentru alți artiști. Aici am o poveste cu o escapadă de-ale mele din Londra. Era pe vremea proiectului SHOT, când lucrurile mergeau bine, dar eu nu mă regăseam în acel proiect. A fost exact ce aveam nevoie atunci, dar simțeam că nu este direcția mea artistică. Așa că ce am făcut? Am tras o fugă în Londra și m-am angajat barman. Am vrut să plec undeva unde nu mă știa nimeni, ca să am spațiu să îmi dau eu seama cine sunt. Câștigam extrem de bine din tipsuri acolo. Ajungeam și la 3000 pe lună, dar după 6 luni mi-am încheiat aventura și m-am întors să fac proiectul WRS”, a povestit artistul pentru viva.ro.