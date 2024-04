Tania Budi, apariție senzațională la 56 de ani. Arată fantastic, a atras toate privirile cu decolteul său

Tania Budi este una dintre cele mai frumoase vedete din România! La cei 56 de ani pe care îi are, blondina se poate lăuda cu un fizic de invidiat și o siluetă impecabilă. Arată fantastic, iar recent a atras toate privirile cu decolteul său. Cum s-a fotografiat?

Tania Budi nu are cum să aibă vârsta de 56 de ani, ținând cont de aspectul fizic răvășitor al fostei actrițe. De curând, fani acesteia au rămas impresionați, după ce Tania publicat o imagine inedită cu ea. Nu-și arată deloc vârsta din buletin, iar prietenii virtuali au felicitat-o pentru modul în care arată!

Pe contul ei personal de Instagram, Tani Budi a publicat mai multe imagini cu ea de la ziua unei prietene. Blondina a purtat o culoare neagră, care i-a pus în valoare bustul generos.

De când se știe, Tania Budi are mare grijă de silueta ei și urmează un stil de viață sănătos. Ea susține că și moștenirea genetică este „de vină” pentru faptul că se menține atât de bine. În plus, sportul, odihna și hrana sănătoasă sunt literă de lege pentru ea.

”Eu, la 75 de ani, voi fi la fel. În cluburi, dansând, distrându-mă. Poate nu pe mese, dar am un spirit tânăr, am prieteni, îmi place să ne vedem, să stau la un pahar cu ei, să dansez. Spiritul acesta nu se va duce niciodată. A, și noroc, am o moștenire genetică bună. Cel mai important, pe lângă moștenirea genetică este însă echilibrul, grija față de tine.

Dar nu grijă cu ce cremă te dai pe față, că asta înseamnă să ajungi să ai doar o privire goală. Trebuie să ai grijă și de ce citești, de ce urmărești, la ce te uiți. Mie îmi plac, de exemplu, filmele bune, cu scenariu, cu dialoguri. Cărțile, la fel… Multă lume întreabă la ce le este bună matematica, că nu folosește, că e inutilă… Dar cum îți antrenezi bicepsul, așa îți antrenezi și creierul. E doar alt mușchi. Și cum să îl antrenezi? Cu citit, cu matematică. Eu mi-am antrenat creierul și de aceea sunt bine, am emoții să le exprim”, declara Tania Budi, în urmă cu ceva timp.