Ce s-a întâmplat cu tânărul care l-a sfidat pe Dragnea: „Ca pe un caine l-au lovit si hăituit”

Tânărul care a îndrăznit să-l întrerupă de Dragnea și să-i spună că nu a făcut nimic nu a fost iertat după incident. Susținătorii PSD nu l-au lăsat nepedepsit.

Ştefan Petrencic, tânărul în vârstă de 28 de ani din Zvoriştea, care i-a strigat lui Liviu Dragnea că nu a făcut nimic și care, ulterior, a fost bruscat de cei din sală, susține că incidentul nu a luat sfârșit acolo.

Tânărul susține că a fost huiduit în timpul discursului liderului PSD şi a fost bătut de un grup de susţinători ai PSD. Aceștia l-ar fi lovit cu pumnii şi cu palmele şi l-ar fi fugărit până la ieşirea din sat, potrivit stirisuceava.net.

Ștefan Petrencic arată că a votat, în trecut, cu PSD. Dar apoi și-a dat seama că promisiunile de campanie sunt doar…promisiuni, potrivit podul.ro.

„Să ştiţi că şi eu am votat cu PSD-ul, dar mi-am dat seama că nu o să facă niciodată ceea ce promit. Eu i-am spus lui Dragnea ce m-a durut pe mine. La noi în comună, de exemplu, nu s-a turnat o palmă de asfalt de zeci de ani, de la Revoluţie. Nu avem locuri de muncă şi suntem nevoiţi să plecăm cu toţii să muncim pe afară. Sunt tinichigiu auto şi am muncit în ultimii ani prin Germania şi Anglia”. Ștefan Petrencic

Tânăeul va depune plângere împotriva celor care l-au alergat și l-au lovit după mitingul electoral.

„Fac plângere împotriva celor care m-au lovit şi, dacă o să câştig, nu-mi trebuie nimic pentru mine. Donez toţi banii unui cămin de bătrâni sau unui orfelinat. Eu nu am nevoie de bani. Le-am spus tuturor celor care mă sună să mă întrebe ce am nevoie. Am bani pentru că am muncit din greu pe afară. Vreau însă ca oamenii să priceapă că un singur om, oricât curaj ar avea, nu poate schimba un regim întreg. Trebuie să ne unim, să fie unitate între noi cei care ne-am săturat şi să ieşim la vot”.

Ștefan Petrencic

Avocata tânărului susține că îl va reprezenta în instanță pe acesta pentru că ceea ce i s-a întâmplat reprezintă un incident extrem de grav.

„L-au lovit şi în sală până i s-a oprit filmarea de pe telefon. A fost dus apoi până la ieşirea din Dumbrăveni. Ca pe un câine l-au lovit, fugărit şi hăituit, pentru că Dragnea a fost extrem de deranjat de cuvântul acela – NIMIC. Ştefan tremura efectiv când a ajuns acasă şi a fost nevoie chiar să i se dea un calmant ca să se liniştească. Înţeleg că există mai mulţi politicieni care vor s-o interpeleze pe doamna Carmen Dan despre cele întâmplate acolo. Oricum, Ştefan are de gând să depună plângere împotriva agresorilor”.

Avocata Cristina Vătămăniuc