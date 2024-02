Tânăra din imagine ar putea ajunge cea mai puternică femeie din România. O recunoști?

Tânăra din imagine este acum o femeie în toată firea. Dacă norocul este de partea ei, ar putea deveni cea mai puternică din țară. Este greu de recunoscut, pentru că timpul și-a pus serios amprenta asupra ei, dar este o afaceristă de renume și are un soț celebru.

Tânăra din imagine este una dintre cele mai cunoscute femei din România. Este afaceristă, produce sume frumoase și are un succes formidabil. În fotografia veche era abia la început de drum, dar acum se bucură din plin de o viață de lux.

Dacă soțul ei va candida la alegerile prezidențiale și le va și câștiga, va fi cea mai puternică femeie din țară. Partenerul ei de viață a mai avut acest vis care, din nefericire pentru el, nu a putut fi îndeplinit. Ar putea avea, însă, noroc de data aceasta și o va transforma pe soție în prima doamnă a României.

Cei doi soți sunt celebri și pentru replica „Mihaela, dragostea mea”, pe care a spus-o candidatul la finalului turului al doilea al alegerilor prezidenţiale din 2009. Dacă încă nu ți-ai dat seama, este vorba despre Mihaela Geoană, soția cunoscutului Mircea Geoană.

Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de iubire și se sprijină în tot ceea ce fac. Dacă Mircea Geoană va candida la alegerile prezidențiale și va reuși să cucerească inimile românilor, Mihaela Geoană va deveni cea mai puternică femeie din țară.

Mircea Geoană, Secretarul General Adjunct al NATO, a stârnit interesul publicului prin declarațiile recente referitoare la o posibilă candidatură independentă la Președinția României, susținută de PSD. Această afirmație a fost făcută în contextul în care liderii PSD, printre care și Marcel Ciolacu, l-au vizitat „în biroul său” pentru a-i propune să candideze independent la alegerile prezidențiale.

Deși ocupă poziția de număr doi în NATO, Mircea Geoană pare să fi semnalat că ia în considerare o candidatură independentă, chiar dacă mai multe partide l-au curtat pentru a-i sprijini candidatura. Cu toate că sondajele îl plasează în fruntea preferințelor electoratului, acest fost președinte al PSD nu a oficializat încă intenția de a candida, dar nu exclude posibilitatea.

Mircea Geoană, care a mai candidat la Președinția României în 2009, a subliniat că, în cazul unei candidaturi, ar urma să se prezinte ca independent, afirmând că este „nedependent” de formațiunile politice. Această abordare ar putea reflecta o strategie de a se distanța de partidele politice tradiționale și de a-și sublinia independența și neutralitatea în contextul campaniei electorale.

„Eu am fost la partid, ce să mai caut la partid. Eu am spus şi o spun încă o dată pe toate cifrele, pe toate sondajele, în clipa de faţă, un candidat independent care poată să reprezinte întreaga naţiune, nu doar un partid are o şansă mai mare să câştige prezidenţialele decât un candidat de partid.

Anul acesta va fi anul independenţilor în politica românească. Da, este un dubiu în continuare pentru că eu am făcut sportul ăsta. Atâta vreme cât sunt la NATO nu am cum să fac un astfel de anunţ şi nu este corect faţă de meseria şi jobul meu să fac un astfel de lucru.

Nu voi pleca odată cu secretarul general, voi pleca mai devreme, la momentul oportun, sau mai târziu, în momentul în care cu noul secretar general vom conveni să recrutăm un al doilea om”, a spus oficialul.