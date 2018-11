Cazul dramatic al românului rănit în Neamț: de ce e refuzat la tratament

Explozia de la Piatra-Neamț a lăsat în urmă un rănit grav. Statul se bâlbâie și nu îl poate trata nici măcar în București. Ce urmează?

Un român de 29 de ani a fost rănit grav în explozia dintr-un bloc din Piatra-Neamț, pe 31 octombrie. Acesta nu a putut fi transportat la un spital de arși din București din cauza lipsei de locuri. Răspunsul acesta a fost dat de managerul spitalului Județean de Urgență din Piatra-Neamț.

Între timp, Sorina Pintea, ministrul Sănătății, a spus că a demarat formalitățile pentru transferarea românului grav rănit la un spital din Belgia.

„Nu am avut niciun fel de loc la București în cele trei clinici de referință: Floreasca, Spitalul de Arși și Bagdasar-Arseni. Personal, am vorbit cu domnul Arafat, am vorbit și cu domnul ministru secretar de stat Călin Alexandru care ne-a spus: «Descurcați-vă măcar 24 de ore, că după să încercăm să găsim un loc la București»”, a declarat managerul spitalului din Neamț.

El a mai spus, citat de G4Media, că secretarul de stat Călin Alexandru, din Ministerul Afacerilor Interne, i-a spus că nu are locuri în spitale.

Tânărul rănit la Piatra-Neamță are arsuri pe 70% din corp. Explozia a avut loc în apartamentul în care locuia.