Tânăr din București, vizitat de mascați acasă după o postare pe TikTok. Ce facea în video

Un tânăr din București a fost vizitat de mascați acasă după o postare pe TikTok. Ce a făcut tânărul în videoclip de s-a ales cu vizita nedorită, vedeți în articolul de mai jos.

Tânăr din București ”călcat” de mascați după ce a postat un videoclip pe TikTok. Clipul avea peste 5 milioane de vizualizări

Un băiat din Bucureşti, care are numele de scenă „Albert NBN”, a fost vizitat de mascaţi, joi dimineaţă, după ce, în urmă cu ceva timp s-a lăudat într-un videoclip pe TikTok că este mafiot.

Ca să fie și crezut de fanii săi, tânărul le-a prezentat în videoclip și un pistol. Nu se știe la ce concluzie au ajuns fanii lui, însă poliția s-a arătat extrem de curioasă și l-a vizitat pe bărbat de cu dimineață.

Albert NBN le povestește fanilor săi cum se comportă un mafiot

Albert NBN are peste 100.000 de followeri pe YouTube, dar şi pe TikTok, acolo unde le explică fanilor cum trăiește și se comportă un „mafiot adevărat„.

Astfel, în videoclip, Albert NBN apare în timp ce ţine în mână un pistol, motiv pentru care poliţiştii din Bucureşti s-au autosesizat, iar vineri dimineaţă, împreună cu mascaţii, au descisn la adresa acestuia.

Videoclipul tânărului, viral

În plus, clipul video de pe YouTube are nu mai puțin de 5,3 milioane de vizualizări. „Astăzi, 04.12.2020, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sprijiniți de luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au pus in executare un mandat de percheziție domiciliară, la o adresă din București, într-un dosar privind săvârşirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

În fapt, polițiștii s-au sesizat din oficiu, în luna noiembrie, după vizualizarea în mediul on line, a unor videoclipuri, în care un tânăr prezenta în materialele video și o armă.

Ce au descoperit polițiștii la percheziții

Bărbatul a fost identificat, iar cu ocazia efectuării percheziției domiciliare, au fost identificate si ridicate, un pistol cu gaze de calibrul 9 mm, supus autorizării și 62 de cartușe din muniția aferentă, deținute in mod ilegal.

Cercetarile sunt continuate de Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, în forma deținerii sau portului fără drept de arme neletale din categoria celor supuse autorizării și uzul de armă fără drept, în modalitatea uzului de armă neletale din categoria celor supuse autorizării„, se arată într-un comunicat al Poliţiei.

Albert NBN este un cunoscut rapper

Albert NBN se bucură de un succes răsunător în lumea muzicii românești. Piesele lui Albert NBN, în vârstă de 21 de ani, au cucerit mii de tineri pe Internet, iar unul dintre videoclipurile sale a atins pragul de 5,3 milioane de vizionări. Albert NBN este urmărit constant de tineri, care cu siguranță îl stimează.