Tânăr de 26 de ani, mușcat de un șobolan în centrul Capitalei. Ce povestește că i s-a întâmplat. Halucinant

Un tânăr de 26 de ani a fost mușcat de un șobolan chiar în centrul Capitalei. Totul s-a întâmplat în Piața Romană. Cu toate că a fost încălțat cu șosete și papuci, șobolanul a reușit să-i provoace răni.

Incidentul a avut loc marți, în jurul orei 19, în zona Piața Romană, lângă parcul Grădina Icoanei. Băiatul a ieșit din casă deoarece comandase de mâncare iar curierul ajunsese. Când a ajuns în fața porții, un șobolan a sărit pe el și l-a mușcat de deget.

După circa o oră, tânărul de 26 de ani a ajuns la Spitalul Matei Balș, acolo unde a primit de urgență antitetanos și antirabic. Medicii i-au prescris un tratament exact, cu 5 antirabice timp de 5 săptămâni, adică unul pe săptămână. Cu toate că mușcătura unui șobolan nu provoacă răni grave, poate provoca anumite boli.

”În jurul orei 19 am ieșit la poartă să îmi ridic comanda. Eram cu băiatul de la livrări și am simțit ceva pe picior, apoi o mușcătură foarte dură. L-am văzut, era deja înfipt în picior, nu a fugit, nu a avut nicio reacție, am dat cu piciorul în el, am aruncat telefonul, și am pus mâna pe el și l-am aruncat, alfel nu știu ce s-ar fi întâmplat.