Suspendarea cursurilor, ilegală?! Decizia șocantă a Curții de Apel București

Românii trebuie să ia la cunoștință noua decizie a Curții de Apel București! Iată detalii din decizia publicată pe portalul instanțelor de judecată!

Decizie Curtea de Apel București: Suspendarea cursurilor, ilegală?!

Curtea de Apel București a anulat în cursul zilei de ieri, 25 februarie, toate hotărârile Comitetului Național pentru Situații de Urgență, dar și ordinele ministerelor Educației și Sănătății cu ajutorul cărora au fost suspendate activitățile care presupuneau prezența fizică în unitățile de învățământ și continuarea lor în mediul online pentru prevenirea infectării elevilor în contextul pandemic.

Decizia publicată pe portalul instanțelor de judecată arată că au fost anulate următoarele hotărâri CNSU și ordine de miniștri: „HCNSU nr.53/08.11.2020 – OMEC nr.5972/08.11.2020 – HCNSU nr.57/07.12.2020 – OMEC nr.6122/07.12.2020 – HCNSU nr.2/08.01.2021 , in privința art.1 – OMEC nr.3090/08.01.2021 – Ordinul comun MEC/MS nr.5487/1494/31.08.2020 – HCMBSU nr.15/10.09.2020, in privința art.2 si 3. – HCMBSU nr.24/2020, in privința art.1, pct.6”.

Decizia în cauză va reprezenta un precedent important în materie, în cazul în care va fi definitivă. Printre cei care sesizat demersurile în speță se numără și Asociația Școlilor Particulare care a contestat încă de la început decizia autorităților cu privire la suspendarea cursurilor în format fizic.

„Este prima victorie împotriva măsurilor autorităților publice care, începând din toamna anului trecut, au suspendat total cursurile față în față în școli și grădinițe, pe întreg teritoriul României, fără niciun criteriu, deși în mod absurd au fost menținute astfel de activități în unitățile afterschool și în creșe”, au afirmat avocații de la Firon Bar-Nir, într-un comunicat remis presei după decizia instanței.

Mai multe țări din Europa au redeschis școlile în ultima lună, timp în care altele au păstrat predarea online. În Germania și Marea Britanie școlile sunt închise acum, iar în Polonia doar elevii din clasele primare s-au întors fizic la unitățile de învățământ. Elevii din Scoția și Țara Galilor au început să revină treptat în clase din data de 22 februarie, iar cei din Anglia vor face acest pas din 8 martie.

Iohannis anunța pe 5 noiembrie 2020 închiderea școlilor

Șeful statului anunța în data de 5 noiembrie a lui 2020 că școlile urmează să se închidă, iar măsurile au intrat în vigoare pe 9 ale lunii, pentru a putea controla extinderea pandemiei în România.

Printre măsurile mai ferme se numărau atunci: restricționarea circulației pe timp de noapte, închiderea magazinelor după orele 21:00, închiderea piețelor și târgurilor și obligativitatea de a purta masca de protecție în interior și exterior. Unele din cele enumerate s-au mai relaxat până la momentul redacătiri acestei știri.