Survivor România 2020 a început în această seară cu prima ediție, așadar emoțiile pentru cei 20 de concurenți, dar și pentru familiile lor sunt la cote maxime. Asta s-a întâmplat și în cazul soțului Cristinei Șicanu, Mădălin Ionescu, dar și al fiicei lor, Petra.

Mădălin Ionescu, în lacrimi

Mădălin Ionescu s-a emoționat până la lacrimi de reacția fiicei lor când și-a văzut mama la televizor. Micuța Petra a început să strige în gura mare, ”Hai, mami”, ”Hai, mami”, și să sărute micul ecran, ori de câte ori își vedea mama. Fostul prezentator a făcut public filmulețul pe Instagram și se bucură de sute de vizualizări în doar câteva minute.

Cristina Șicanu a plâns și ea înainte de plecare

Înainte de plecarea în aventura Survivor România, Cristina Șicanu a plâns, de asemenea, gândindu-se la fiica sa, Petra, și la cât timp va fi nevoită să stea departe de ea.

”Să știți că de foarte multe ori am încercat să fac acest video, dar nu am reușit fără să nu plâng, pentru că, fiind pe ultiam sută de metri, am avut foarte multe lucruri de făcut. Eu sunt foarte implicată în ceea ce privește familia și mă refer la partea organizatoritcă. Plus de asta, eu și Mădălin (n.r. soțul) avem o firmă și a trebuit să ne ocupăm de totul pentru a lăsa fiecare lucru în ordine. Am fost ocupată, iar acest lucru mi-a ținut mintea ocupată, dar cum începeam să mă relaxez un pic, mă bușea plânsul.

Poate există mame care pleacă pentru o perioadă de lângă puii lor, eu însă sufăr îngrozitor. Știu că acolo va fi foarte greu, că nu vom avea mâncare, că vom face noi rost de ea, vom locui sub cerul liber. Mie mi se pare mai greu faptul că voi sta departe de Petra. Eu nu am putut să plec într-o vacanță doar cu soțul meu de când s-a născut ea”, a spus Cristina Șișcanu. În plus, Mădălin Ionescu a ținut să precizeze că nu lipsa banilor a fost motivul pentru care Cristina Șișcanu a ales să accepte provocarea Survivor România, de la Kanal D, ci faptul că vedeta a vrut să-și testeze limitele.

„Banii nu au stat vreo clipa la baza acestei decizii. Multumim lui Dumnezeu, chiar avem cu ce trai. Putea sa stea liniștita acasă. Așa cum a spus, a fost decizia ei . A vrut sa-și testeze limitele și sa facă parte dintr-o experienta foarte puternica. Cristina are o rezistența ieșită din comun. Mai greu decât acest show… a fost sa se despartă de Petra. E simplu. Intre ele este o legătura extrem, extrem de solida. Și ..da, sunt Mădălin Ionescu”, a scris Mădălin Ionescu pe contul de socializare.