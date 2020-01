Cum arată acum fosta soție a lui Mădălin Ionescu. Mihaela atrage toate privirile cu fuste scurte și decolteuri amețitoare

Mihaela Coserariu este fosta soție a lui Mădălin Ionescu și pare că a intrat în lumina refelectoarelor de când lucrează ca PR al unui club din Capitală.

Cum arată acum fosta soție a lui Mădălin Ionescu

Mădălin Ionescu și Mihaela au divorțat în primăvara anului 2011, după nu mai puțin de 14 ani de mariaj. În imaginile din galeria foto se poate vedea cum arată acum femeia care i-a dăruit doi copii fostului prezentator TV. Ipostazele în care preferă să pozeze sunt mai mult decât îndrăznețe. Aceasta pare să se simtă bine să fie în centrul atenției, deși a preferat să stea deoparte de lumina reflectoarelor și să se mențină discretă cu viața personală.

Acum, Mădălin Ionescu trăiește o frumoasă căsnicie alături de Cristina Șișcanu. Cum arată viața lor cu trei copii? Chiar Cristina Șișcanu a povestit. Mai mult, aceasta spune că mama celor doi copii nu se implică aproape deloc în viața acestora.

”Mama lor nu s-a implicat deloc”

„E frumoasă viaţa cu toţi cei trei copii, Ştefania, Filip şi Petra. Nu este uşor pentru noi însă, că întreaga responsabilitate este pe umerii noştri. Eu şi Mădălin ne-am ocupat de tot, inclusiv de educarea emoţională a Ştefaniei şi a lui Filip.

Mama lor nu s-a implicat deloc. Îi vede pe Ştefania şi pe Filip de cinci ori pe an poate, la mall. Aceasta este relaţia dintre ei… Pentru mine este un mister, eu nu aş putea să am o astfel de legătură cu copilul meu.

Nici nu mai are sens să discutăm despre acest aspect, nu mai are rost. V-am spus, se văd de patru-cinci ori pe an undeva în oraş”, a povestit Cristina Șișcanu, potrivit okmagazine.ro.

„Eu sper să mai avem un copil. Nu sunt însarcinată acum și mai așteptăm doi ani. Așa ne-am propus. Petra își dorește. Este topită după finuța Iris și ne spune mereu că vrea un bebeluș și îl roagă pe tati să pună o sămânță în burtica mamei, ca să crească bebelușul. Mădălin vrea și el încă un copil, doar că acum suntem foarte prinși în proiecte profesionale de anvergură”, a spus recent Cristina Șișcanu, despre un nou membru al familiei lor.