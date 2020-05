Survivor România Live Video pe Kanal D – Emisiunea de duminică, 17 mai. Cine a rămas în cursa pentru marele premiu

Show-ul din Republicană se apropie de sfârșit. Emisiunea Survivor România de pe Kanal D, este difuzat patru zile pe săptămână, fiind difuzat începând cu ora 20:30. Zilele în care se difuzează reality show-ul sunt: sâmbătă, duminică, luni și marți.

Marea finală Survivor România se aproape cu pași repezi. În curând vom afla cine este marele Survivor.

În cursa pentru marele premiu al competiției și pentru titlul de Survivor România 2020 au mai rămas doar șase concurenți. Finala bate la ușă și acești oameni au șanse de a-și adjudeca titlul suprem. Trei concurenți fac parte din echipa Faimoșilor:

Ceilalți trei concurenți sunt din echipa Războinicilor:

Marele premiu constă într-o sumă consistentă de bani. Este vorba de aproximativ 50.000 euro, adică 250.000 și un superb trofeu pe care câștigătorul îl poate pune în vitrină.

Trofeul va avea o inscripție aurită pe care va apărea titlul emisiunii Survivor, care va avea formă circulară și este fixat pe un suport metalic. Obiectul cântărește destul de mult și este unicat, de aceea câștigătorul are nevoie de mai mult de o vitrină din sticlă în care să fie depozitat.

Emisiunea Survivor România a debutat pe 18 ianuarie 2020. Este varianta românească a show-ului Survivor Turkey, care derivă la rândul ei din formatul internațional Survivor. Charlie Parsons a creat în 1992 formatul original. A fost utilizat pentru prima dată în Suedia în anul 1997, în emisiunea Expedition Robinson. În Statele Unite emisiunea a ajuns la ediția 40 și a fost difuzată pentru prima dată în anul 2000.

2o de concurenți au fost împărțiți în două echipe care au mers în Republica Dominicană:

În ediția de sâmbătă seară, Iancu de la Războinici a făcut niște mărturisiri inedite despre strategia pusă la cale alături de Emy, înainte de eliminarea lui Ghiță în ediția precedentă. El a fost nominalizat de Emanuel.

Iancu a fost nominalizat alături de Ghiță și Cezar. Iancu s-a asigurat că nu va pleca din competiție punând la cale o strategie alături de Emy. Ghiță a fost eliminat la decizia publicului.

„Dezamăgire cu siguranță nu este, ca am dat tot ce am putut, absolut tot ce am putut pe traseu, de multe ori cu dureri, înfometat, trist, abătut. Am avut foarte multe sentimente în această competiție, am dat totul. Tot ce am putut să ofer am oferit. (…) Am văzut strategiile dinainte și am avut sentimentul că aceste strategii nu se pot juca până la capăt; și am plecat din competiție cu ideea că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Asta este jocul. Voi rămâne un Faimos (..) și tot ce pot să zic este că ies cu zâmbetul sus și privirea înainte”, a declarat Ghiță după ce a fost eliminat de la Survivor România.