Survivor România Live Stream Online pe Kanal D – Ediția de sâmbătă, 7 martie

Echipa Războinicilor este destabilizată după plecarea Adrianei! Adriana a părăsit Survivor România în urma voturilor publicului. Cine va fi prima persoana nominalizata spre eliminare?

Eliminare cu cântec la „Survivor România”. Discuții aprinse în tabăra Războinicilor, din momentul în care s-a anunțat numele concurentei eliminate din competiție. Echipa Războinicilor de la “Survivor România” pare că stă pe un butoi de pulbere de câteva săptămâni.

Aseară au pierdut meciul de comunicare, ceea ce a detonat atmosfera în tabăra albastră. S-au aruncat cuvinte grele, acuzații fără precedent și cuvinte ofensatoare. Andi Constantin a fost pus la zid de colegii săi, acuzat fiind că i-a manipulat să o voteze pe Adriana Popescu și apoi a bătut în retragere. Au fost toți împotriva lui.

Războinicii l-au acuzat pe campionul la fitness de lașitate pentru că nu s-a autopropus la eliminare pentru a o salva pe Adriana. Lola Crudu, la rândul său propusă spre eliminare, a fost cea mai vehemență în acest sens.

„Eu am luptat pe trașee și ți-am dat de mâncare, cum mi-ai dat și tu mie! Ești un fățarnic, un mincinos!(…) Ok, hai să o scoatem pe Lola, dar să o facem cu cap! De ce a trebuit să o băgați pe Adriana?”, au fost cuvintele adresate de Lola Crudu lui Andi Constantin.

Fetele din echipa Războinicilor au aflat cu stupoare, în Consiliul de eliminare, că băieții din echipa lor au un plan de a le sacrifica, trimițăndu-le pe ele primele la eliminare, aceștia asigurându-și astfel un parcurs mai lung în competiție și o șansă mai mare de a câștiga marele premiu.

„Noi, fetele, am rămas puțin șocate când am aflat că există și alte discuții. Nu sunt numai discuții între noi ca o familie. Familia asta are tații care se dau deoparte și vorbesc numai între ei (…) Și în loc sa decidă sa ne fie bine noua tuturor, ei fac strategii despre cum sa ne dam noi intre noi afara. Eu nu pot sa înțeleg cum s-a ajuns la aceste lucruri, probabil existau, dar acum au ieșit la iveala!”, a spus cu lacrimi în ochi Karina Fetica.