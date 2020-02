Survivor România Live Stream Online pe Kanal D – Ediția de sâmbătă, 29 februarie

Războinicii și Faimoșii luptă cu toate armele într-un nou joc de imunitate! Tensiunile ating cote maxime în echipa albastră! „Nu mai e susținerea aia de la început!” Urmăriți o ediție incendiară, sâmbătă, de la ora 20:00, la Kanal D.

Fanii celebrului show Survivor România au decis ca războinica Lola Crudu să își continue Aventura competițională, pe tarâm dominican, în detrimentul coechipierului ei, Remus Laurențiu Mihai.

Războinicul a avut, poate, cea mai tristă zi de naștere, dorindu-și ca la 42 de ani cadoul să fie continuarea competiției Survivor. Nonconflictual, echilibrat și un pion important în tabăra albastră, Remus a fost nominalizat de colegii săi pentru a părăsi competiția.

Argumentul invocat de coechipieri în alegerea făcută a fost strategia Faimoșilor care, de cele mai multe ori, îl alegeau pe veteranul războinicilor pentru confruntările pe traseu, considerându-l mai lent. Cuvintele de rămas bun ale războinicului Remus au fost pline de talc pentru mai tinerii săi colegi.

„Survivor România este un joc individual care se practică în echipă. Legat de joc, dar și în campus, am putut să ofer, la maximum, totul. Survivor este un joc cu eliminare și, inevitabil, majoritatea vom trece prin acest moment. M-am pregătit pentru aceste clipe, mi-am pus în rucsac o scoică și o nucă de cocos. Această banderolă albastră, pe care nu am vrut să o înnoiesc, a însemnat mult pentru mine. Înseamnă mai mult decât teatru, înseamnă mai mult decât sa fii individualist”, au fost cuvintele războinicului.

Echipa roșie rămâne fără un pion important în competiția Survivor România. Raul Cormos este concurentul care a părăsit echipa roșie în urma unei accidentări care nu îi mai permite să performeze pe traseele din Republica Dominicană. Cu lacrimi în ochi, tânărul antrenor de fitness și-a luat rămas bun de la echipa sa.

„Cred că este pentru prima dată, în această competiție, când am foarte mari emoții. Am câteva fisuri în interiorul genunchiului și nu mai pot continua această competiție. Survivor România a însemnat experiența vieții mele, cu siguranță este ceva unic. Scopul meu competițional a fost sa ajung mult mai departe, dar sănătatea este pe primul loc și, din păcate, de ce îți este frică, nu scapi. Ăsta a fost gândul cu care am plecat de acasă, să nu mă accidentez. (…) Sper să rămâneți cel puțin la fel de uniți, să rămâneți voi, modești, motivați, să câștigați și să ne revedem acasă sănătoși”, au fost cuvintele de îmbărbătare adresate de Raul Cormos, colegilor săi, înainte de plecarea din Republica Dominicană.