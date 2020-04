Survivor România Live Stream Online pe Kanal D – Ediția de sâmbătă, 18 aprilie

Show-ul Survivor România de pe Kanal D, se apropie de final. Concurenții rămași în competiție, sunt hotărâți să câștige marele premiu. În fiecare ediție a emisiunii, concurenții au parte de surprize care mai de care. Rând pe rând aceștia vor fi eliminați, până vor rămâne jocurile individuale.

În ediția emisiunii Survivor România de marți seară, 14 aprilie a fost una cu ghinion pentru echipa Faimoșilor, care au pierdut ambele jocuri pentru imunitate. Doi concurenți au fost nominalizați.

Printre concurenții nominalizați se numără Elena Ionescu, care a fost eliminată chiar din primul consiliu. Eliminarea Elenei a dus la discuții și conflicte în cadrul echipei, în special între Cezar și Emy.

Cel de-al doilea concurent eliminat, la care nimeni nu se aștepta, a fost Mihai Onicaș. Pentru că regula jocului spune că cel care are cele mai puține voturi va fi eliminat, în cazul de față, Mihai Onicaș a părăsit competiția. Asiana a fost extrem de afectată de această eliminare și a izbucnit în plâns. Iată primele declarații ale lui Mihai din cadrul consiliului de eliminare:

”Este și un sacrificiu Dan, noi sportivii de performanță înțelegem cel mai bine acest lucru. Când vine momentul să iți asumi ceva trebui să iți asumi, să fi bărbat și să pleci cu capul sus, că ai făcut și ai dat tot ce ai avut mai bun și nu am făcut-o niciodată în interes personal, am făcut-o în interesul grupului. Nu am jignit pe nimeni, am încercat să nu jignesc, să încurajez, să vorbesc cât mai frumos chiar și în momentele grele”, a spus Mihai Onicaș.