Survivor România Live Stream Online pe Kanal D – Ediția de marți, 10 martie

Faimoși și Războinici, emoționați până la lacrimi! Grațiela, de la Faimoși, și Andi, de la Războinici, propuși spre eliminare în ediția de duminică seară. Ziua Internaționala a Femeii i-a adus impreuna pe Faimosii si Razboinicii de la “Survivor Romania”, la finalul meciului in care echipa rosie a pierdut protectia, fiind nevoita sa isi trimita un membru al echipei in fata publicului.

Dan Cruceru, gazda celebrului show, i-a invitat pe cei rămași în competiție în „Casa Poveștilor Frumoase” și le-a citit un mesaj emoționant scris propriei mame, aducând lacrimi pe obrajii concurenților. Andrei Ciobanu și Gratiela Duban au fost foarte impresionați de acest moment, ambii concurenți pierzându-și cea mai importantă ființă din viața lor. Lacrimile au curs neîncetat pe obrajii concurenților la auzirea cuvintelor pline de dragoste, empatie, emoție transmise de iubitele, mamele și bunicile lor.

„Te iubesc!” este mesajul pe care faimoasa i l-ar fi transmis celei care i-a dat viață și i-a îndrumat primii pași în viață.

Echipa roșie a pierdut meciul de aseară și discuțiile despre membrul echipei care sa fie trimis în fața telespcetatorilor au fost tensionate.

Ghiță Balmuș s-a delimitat de echipa Faimoșilor, susținând-o pe Grațiela Duban, concurenta propusă spre eliminare de majoritatea faimoșilor; decizia colegilor săi de a o trimite pe frumoasa actriță la duel a fost luată pe motive medicale, Grațiela fiind accidentată la mână. Faimoasa luptă cu războinicul Andi Constantin pentru a câștiga voturile publicului.

„Mă bucur că am rolul principal, eu sunt un om asumat, cu coloana vertebrală, sunt un om corect. S-a întâmplat, a fost șansa mea, să mă rănesc la deget. Vreau să cred că ai mei colegi nu m-au votat neapărat că n-am adus puncte. De când m-am lovit la deget, tot timpul când mi s-a permis să joc am adus puncte la fiecare joc, cu excepția unuia singur, cel cu popice. (..) Echipa mea are nevoie de oameni sănătoși, care să poată câștiga în continuare și, practic, eu am o vulnerabilitate … nu știu dacă degetul meu se va reface. (…) Nu pot să fiu egoistă, pentru că toți colegii mei au luptat și pentru mine, în meciurile în care eu nu am avut acordul medicului pentru a juca. Decizia lor este una corectă”, a declarat, la Consiliu, Grațiela Duban.