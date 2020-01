Cristina Șișcanu, eliminată de la Survivor România, pe Kanal D. Reacția soției lui Mădălin Ionescu

Cristina Șișcanu, soția lui Mădălin Ionescu, a fost eliminată de la Survivor România. Este prima concurentă care pleacă acasă. Cristina a fost cel mai puțin votată dintre cei propuși spre eliminare. De-a lungul primelor emisiuni, Cristina a fost implicată în mai multe neînțelegeri și discuții în contradictoriu cu colegii ei din echipa Faimoșilor. Se pare că toate acestea i-au adus eliminarea, în final.

Cristina Șișcanu este prima concurentă care părăsește concursul Survivor, ediția filmată pentru România și difuzată la Kanal D. Ea a fost propusă spre eliminare alături de Elena Ionescu (ex-Mandinga) și Asiana Peng.

„A fost o experineță interesantă, foarte intensă. Într-adevăr pe traseu nu m-am descurcat la nivelul la care trebuia să mă descurc. Din păcate nu am reușit să adun puncte. Eu sper că vor reuși să devină din ce în ce mai buni. Mă bucur că am găsit oameni cu care am reușit să leg prietenii și sper că vor ține și după show-ul Survivor. Am un amalgam de emoții, i-am îndrăgit foarte mult, înainte nu-i cunoșteam pe majoritatea, dar ne-am împrietenit. Trebuie să ne despărțim, asta e viața”, a declarat cristina Șișcanu la finalul competiției de la Kanal D.