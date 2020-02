Survivor România Live Stream Online pe Kanal D – Ediția de luni, 10 februarie

O bătălie unică, un singur Supraviețuitor. Kanal D le aduce telespectatorilor cea mai dura competiție din istoria televiziunii: „Survivor Romania”! Kanal D le aduce milioanelor de telespectatori un format revoluționar, un reality show de intensitate maximă: „Survivor România”! Veritabil experiment social și test de supraviețuire, reality-ul le pune la încercare concurenților, vedete și oameni necunoscuți încă publicului larg, inteligența, puterea de adaptare la condiții extreme, inventivitatea, forța și rezistența fizică și psihică.

Ce s-a întâmplat între ei. Remus și Claudia de la Războinicii s-au certat! Remus i-a reproșat că e singuratică și că nu se implică în echipă.

„Am văzut indiferența și spatele întors”, i-a spus Remus Claudiei.

”Remus încearcă să mă convingă să stau cu echipa”, a explicat Claudia la testimoniale.

”Nu mai fi atât de închisă la a primi”, i-a spus Remus Claudiei.

Faimosul și-a luat rămas-bun cu zâmbetul pe buze de la colegi. Faimosul a ajuns, în urmă cu puțin timp, pe aeroportul Otopeni. Acesta a fost întâmpinat imediat de iubita sa care i-a sărit în brațe. Lino Golden a spus de ce i-a fost cel mai dor în Republica Dominicană. Urmăriți primele lui declarații în materialul de mai jos:

„Mă bucură foarte mult experiența, faptul că am întâlnit atâția oameni, Mihai, Cezar, de toți m-am atașat. Acum mă gândesc că o să-mi văd iubita, o să mănânc. O să-i susțin pe Faimoși de acasă. Pentru mine Survivor a însemnat maturizare, am învățat foarte multe lucruri chiar dacă am stat puțin timp. Am învățat să mă plâng mai puțin, chiar dacă în ultimele zile i-am înnebunit că vreau acasă. Mi-a plăcut foarte mult experiență”, a mai spus Lino Golden.