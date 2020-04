Survivor România Live Stream Online pe Kanal D – Ediția de duminică, 5 aprilie

Reality show-ul Survivor România continuă să ne surprindă și în ediția de astăzi. Telespectatorii îl pot urmări în această seară, pe Kanal D, de la ora 22:00. Ce s-a întâmplat în primul joc de imunitate din această săptămână, care a avut loc aseară? Ce surpriză ia așteptat pe concurenți în consiliu?

După eliminare Grațielei Duban de la Survivor România, soțul acesteia, Andrei Duban, a venit în emisiunea Fan Arena, pentru a face comentarii legate de plecarea soției lui.

”Primul lucru pe care i-l voi spune când vom vorbi, când o să i se dea telefonul, am s-o pun să jure că n-o să mai stăm niciodată atâta timp despărțiți, niciodată”, a spus Andrei Duban.