Survivor România Live Stream Online pe Kanal D – Ediția de duminică, 3 mai

Reality show-ul Survivor România de la Kanal D, continuă. Urmăriți o ediție incendiară în această seară de la 20:00 pe Kanal D. Concurenții din echipele Războinicilor și Faimoșilor vor juca un nou joc spectaculos. Cine va câștiga imunitatea?

Dan Cruceru a făcut un anunț crucial în ediția de marți seară la Survivor România. De această dată șansa a fost de partea Faimoșilor, deși ambele echipe, și Faimoșii și Războinicii au luptat cu îndârjire în jocul de imunitate de marți. Echipa Faimoșilor a câștigat jocul cu scorul de 10 la 6. Ultimul joc din ediția de marți a fost disputat între Elena și Lola.

Faimoșii au avut trei înfrângeri consecutive, iar acum se bucură de victorie și de marea recompensă. Războinicii au fost nevoiți să nominalizeze un coechipier. La sfârșitul emisiunii, Războinicii au trimis în fața publicului două concurente: Lola și Karina. După ce a consultat clasamentul cu voturile publicului, după câteva momente de suspans, prezentatorul Dan Cruceru a anunțat că cea care a părăsit competiția Survivor România a fost Karina.

După eliminare, Karina a dat o declarație în direct, pentru Fun Arena. Ce a răspuns aceasta când a fost întrebată de Cosmin Cernat, dacă se aștepta să fie nominalizată:

„Da, mă așteptam, la fel cum am simțit când a fost Andrei eliminat, am avut presimțirea aia și înainte de consiliul ăsta. Tocmai de asta îi spuneam lui Andrei să nu uite să îmi trimită tablourile, nucile de cocos. A fost un consiliu riscant pentru mine și am fost conștientă de asta. În momentul eliminării m-am focusat pe Andrei, pentru că a fost altceva. Clar a fost cel mai afectat de plecarea mea”