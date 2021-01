Survivor România 2021. Simona Hapciuc, jignită grav după debutul la Kanal D. Replica ei e genială

Simona Hapciuc este una dintre cele mai fierbinți apariții de la ”Survivor România” 2021. Însă, pe atât de invidiată pentru formele sale, pe atât de criticată pentru felul în care apare pe rețelele de socializare. Faimoasa a fost jignită de un urmăritor, pe Instagram. Replica acesteia nu a întârziat să apară.

Faimoasa de la ”Survivor” a primit un comentariu acid la una dintre fotografiile cu ea, postate pe contul său de Instagram. Aceasta a avut o replică inedită la adresa internautului care a jignit-o.

Simona Hapciuc a devenit mamă în 2018, dar viața sa nu s-a schimbat atât de mult, povestea aceasta pe atunci. Actrița din ”Trăsniții”, de la Prima TV, a reușit să doarmă bine noaptea, a citit, a mers la sală, la terase și la plimbare în primele săptămâni de viață ale bebelușului său. Drept urmare, putem spune că are acasă cel mai cuminte copil. Polițista Nuți de la Prima dezvăluia că starea de bine a micuțului a fost dată și de alimentația ei. Aceasta și-a adaptat meniul câtă vreme a alăptat.

„Nu mănânc cartofi prăjiţi, nici pâine, fast-food sau fasole, pastele sunt doar integrale, orezul doar din cel negru, brânzeturi aleg din cele slabe, nu consum carne de porc sau de vită pentru că se digeră greu. În perioada de colici a lui Dimitrie am renunţat la orice fel de lactate şi am observat că l-au ţinut doar câteva zile, apoi am avut un bebe fericit. Alăptând, sunt foarte atentă la ce-mi pun în farfurie pentru că orice trece în laptele matern. Mă abţin, deşi nu-mi e uşor, pentru că sunt foarte pofticioasă. Dar fac asta în primul rând pentru el, apoi pentru sănătatea mea şi pentru menţinerea siluete”, explica ea, potrivit Click.