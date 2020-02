Surse: Maria Ilioiu, dată afară de la Bravo, ai Stil, după ce a bătut-o pe Andreea Tonciu. A fost șantajată cu poliția

Maria Ilioiu a fost prima eliminată de la noua ediție a Bravo, ai Stil. Plecarea sa din concurs nu putea să fie fără câteva mărturii incendiare. După eliminarea din concurs, Maria Ilioiu s-a gândit să-și facă un canal de youtube, loc unde a vorbit despre cele întâmplate, de la bătaia cu Andreea Tonciu și până la ”jocurile de culise”, ce au dus la eliminarea ei, cel puțin așa declarând diva.

Surse: Maria Ilioiu, dată afară de la Bravo, ai Stil, după ce a bătut-o pe Andreea Tonciu

Fosta ispită a postat un vlog pe canalul să de YouTube în care a dezvăluit un episod ascuns de cameramani și de producție. Roșcata ar fi bătut-o pe Tonciu în culise, după ce aceasta a jignit-o de mama focului. Ea a vorbit deschis despre realitatea care este ascunsă de către producție, de faptul că mereu ea când Andreea o provoca și o jignea nu era filmată. Femeia a susținut că între ele a fost o bătaie ca în filme, în care ambele s-au ciufulit de mama focului, lucru care dispărea ca intensitate pe jumătate atunci când ajungeau în fața camerelor de luat vederi. Totul a pornit după ce fosta asistentă de televiziune a făcut-o pe ispită femeie de năravuri ușoare.

„Da, a fost o bătaie ca în filme între mine și Andreea, mă bucur că am ciufulit-o bine. Am rupt-o pe genunchi, cum nu se aștepta nimeni. Pentru că și-a permis să îmi bage mâna în păr și să mă tragă. Momentul în care o amețită vine și își bagă mâna în părul tău o iei și o dai cu capul de genunchi. Cum e posibil ca acest cap de bețisor folosit vine să-și bage mâna în părul meu. M-am dus la filmări, și cum eram la machiaj, această Tonciulină m-a făcut prostituată. Această bătaie a fost filmată, dar nu vor da la tv. Eu le-am zis tuturor «Voi știți ce face Tonciu când primește 100 de euro pentru a face sex, ea dă 50 euro rest». Ea a venit și mi-a băgat mâna în păr”, a povestit pe youtube Maria.

A fost șantajată cu poliția

Sursele Impact.ro susțin că Maria Iliou are dreptate când mărturisește că a bătut-o rău pe Andreea Tonciu, condiția pusă de Tonciu pentru a nu chema Poliția a fost ca Maria să fie eliminată. Sancțiunile sunt însă mult mai dure pentru frumoasa roșcată, având în vedere că aceasta nu va primi niciun ban și, în plus, are embargo la Kanal D, și la Antena 1, după declarațiile făcute despre aceștia.

La câteva zile după tot acest scandal, și după primul clip în care a povestit despre cele întâmplate, Maria Ilioiu revine cu o nouă mărturisire din culisele show-ului de la Kanal D, unde vorbește deschis despre ceea ce nu se vede acasă, din spatele camerelor de filmat.