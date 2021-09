Surpriză uriaşă. Fiica lui Cristi Chivu, contract la Antena 1. Unde va apărea Anastasia

Surpriză uriașă pentru fanii lui Cristi Chivu! Fiica sa face un pas imens spre o carieră incredibilă. Anastasia se bucură acum de un contract cu Antena 1. Ce va face micuța și cum își face întrarea în lumina reflectoarelor?

Cristi Chivu are de ce să fie mândru! Cunoscutul sportiv are în spate o carieră impresionantă, mulți români și-l aduc aminte din tinerețea petrecută pe teren, iar acum fiicele sale se pregătesc să iasă ușor, ușor în prim-plan. Mai exact, fetița lui în vârstă de 10 ani își face debutul în actorie.

Aceasta va interpreta un rol important în serialul Adela de pe Antena 1. Anastasia Chivu va juca în sezonul 2 al proiectului și este foarte încântată de oportunitatea ce i-a fost oferită.

Amintim că în serial mai joacă și fata lui Marius Lăcătuș și fiul lui Ilie Dumitrescu. Micuța de 10 ani are emoții mari, dar a început să se acomodeze cu lumea în care pășește cu mari speranțe. Fiica lui Cristi Chivu va interpreta rolul unei fetițe care vine din America să-l caute pe Lucian.

Mama ei este extrem de fericită pentru aceasta și o susține necondiționat. De asemenea, Adelina o însoțește de fiecare dată pe platourile de filmare și a observat că are talent.

„Ea de când era micuță îmi arăta că poate să plângă la comandă, a fost cu tatăl ei pe niște platouri de filmare i-am spus, dacă vrei pot să te ajut să fii și implicată, nu doar în vizită și inițial am crezut că e vorba despre ceva foarte mic, mai mult o animație ca să își dea ea seama dacă îi place sau nu și când am primit scenariul am văzut că avea vreo cinci episoade și foarte multe replici’, a spus Adelina Chivu.