Ce a pățit Adelina Chivu după ce a împlinit 35 de ani. Soția lui Cristi a fost cât se poate de sinceră

Adelina Chivu arată fantastic, lucru care le-a atras atenția în special doamnelor și domnișoarelor care doresc să știe cum se menține în formă și la această vârstă. Soția celebrului sportiv a fost cât se poate de sinceră cu privire la acest aspect. Ce a pățit după ce a împlinit frumoasa vârstă de 35 de ani?

Ce a pățit soția lui Cristi Chivu după împlinirea a 35 de ani?

Adelina Chivu a fost și este una din soțiile de sportivi care a surprins cu discreția, eleganța și frumusețea sa. Anii au trecut, iar fanii cuplului au văzut-o din ce în ce mai frumoasă. Aceasta radiază, dar susține că detaliile fac diferența pentru că pentru a se menține în formă are o deosebită grijă la ceea ce mănâncă, la programul său și face și mici sacrificii.

Soția lui Cristi Chivu a surprins cu faptul că deși partenerul său este persoană publică ea nu a dorit expunere de niciun fel, așa cum aleg multe doamne care le stau alături soților mai cunoscuți.

De-a lungul anilor nu a fost prinsă niciodată pe picior greșit, iar doamnele și domnișoarele care o urmăresc pe rețelele de socializare o întreabă deseori care este rețeta care o face să arate ca la 20 de ani.

Adelina a declarat că până la vârsta de 35 de ani nu și-a făcut niciodată griji în privința siluetei, dar abia după împlinirea anilor menționați a adus în prim-plan un program care să o facă să rămână la aceleași măsurători. După această vârstă metabolismul ei a încetinit și astfel s-a văzut nevoită să fie atentă la orice detaliu:

„Ei, după această vârstă”

”Înainte de sarcini şi chiar şi după aceea vreo câţiva ani, nu am avut chiar nicio problemă (n.r.- cu greutatea). Eu până la 35 de ani nu am ţinut dietă şi nu am făcut niciun fel de sport. Ei, după această vârstă, metabolismul meu a devenit mai lent şi am observat că nu mai pot mânca chiar orice, oricât şi oricând.”

De asemenea, a mărturisit că abia acum și-a dat seama cât de norocoasă a fost că Mama Natură i-a oferit o siluetă pentru care să nu-și facă griji: „Aşa mi-am dat seama ce norocoasă fusesem şi nu realizasem.

Dar altfel, nu pot spune că am probleme de greutate, nu am avut niciodată. Nu prea mănânc dulce. Dar cu pastele, cu pizza, cu prosecco aici e destul de complicat”, a mărturisit soția lui Cristi Chivu, pentru okmagazine.ro.