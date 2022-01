Surpriza pregătită pentru postul de selecționer al României. Cu cine negociază FRF

Surpriza pregătită pentru postul de selecționer al României. Odiseea numirii unui nou antrenor pe banca tricolorilor cunoaște întorsături ciudate. După ce Ladislau Boloni era dat ca sigur pe postul lăsat liber de Mirel Rădoi, situația s-a schimbat, se pare, cu 180 de grade. FRF ar fi angajat deja discuții cu un alt tehnician pentru postul de selecționer.

Surpriza pregătită pentru postul de selecționer al României. Numirea înlocuitorului lui Mirel Rădoi pe banca tricolorilor este o operațiune mai întortocheată decât părea la început. După Gică Hagi, Răzvan Lucescu și Dan Petrescu, a venit rândul lui Ladislau Boloni să nu ajungă la un acord cu FRF.

Boloni părea ca va fi noul selecționer al României. Fostul mare internațional avusese mai multe runde de discuții cu Răzvan Burleanu, președintele federației și Mihai Stoichiță, directorul tehnic, inclusiv în București. Dar, conform Playsport, cele două părți nu s-ar fi înțeles în privința duratei contractului și a salariului. În plus, Boloni dorea să aducă în staff câțiva colaboratori din străinătate

Acum, potrivit Telekom Sport, FRF l-ar fi abordat pe Edi Iordănescu pentru postul de selecționer. Fostul tehnician de la CFR Cluj și FCSB anunțase anterior că a purtat o discuție cu cei din conducerea Federației Române de Fotbal la finalul lunii decembrie, însă, până acum, nu a primit nicio ofertă concretă.

Până acum, pentru postul de selecționer al României, următorul favorit era Adrian Mutu, fostul tehnician de la naționala U21 și de la FCU Craiova. Dar, se pare că opțiunea federalilor s-a îndreptat către Edi Iordănescu. Acesta a antrenat ultima oară la FCSB, însă doar pentru 3 luni, plecând în noiembrie după un scandal cu patronul Gigi Becali.

„Foarte multe nu pot comenta, pentru că sunt ipoteze. Eu, ce am avut de spus, am spus și am fost transparent. Federația a abordat mai mulți antrenori, am fost și eu abordat, am avut niște discuții principiale la final de an.

Am văzut c-au avansat discuțiile cu Loți Boloni, nu știu stadiul discuțiilor. Am avut discuții exclusiv din străinătate, dacă voi avea din nou o discuție cu cei de la FRF, doar timpul o poate demonstra. Eu nu am o ofertă acum de la FRF”, a declarat Edi Iordănescu, la PRO X, în privința unei posibile numiri ca selecționer.