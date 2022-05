Surpriză pentru Simona Halep la Roland Garros. Cu cine va juca în primul tur, de fapt

Surpriză pentru Simona Halep la Roland Garros. Fostul lider mondial e gata să ia startul la turneul de Grand Slam găzduit de capitala Franței. Românca a câștigat aici în 2018 și a mai jucat două finale, în 2014 și 2017. Alături de antenorul Patrick Mouratoglou, jucătoarea din Constanța va debuta marți în competiție. Simona Halep va înfrunta o altă jucătoare decât cea stabilită inițial.

Surpriză pentru Simona Halep la Roland Garros

Surpriză pentru Simona Halep la Roland Garros. Fostul lider mondial așteaptă cu optimism debutul său la actuala ediție a Grand Slam-ului din capitala Franței. Anul trecut, românca a absentat din cauza gravei accidentări suferite la gamba stângă, la Roma.

Halep s-a arătat plină de încredere la revenirea sa pe zgura de la Rolland Garros, mai ales că aici se dispută turneul ei favorit.

„Mă simt proaspătă, plină de încredere, sănătoasă. În sfârșit! Nu am nicio problemă cu accidentările în acest momnet, mă bucur să fiu iar pe teren și abia aștept să joc pentru că doar așa pot să îmi îmbunătățesc evoluțiile. Urmează Roland Garros, turneul meu favorit și sunt mereu fericită să mă aflu la Paris. Acum va fi puțin diferit, pentru că în 2021 nu am jucat și simt că mai am nevoie de puțin timp pentru a-mi recăpăta încrederea pe deplin”, a spus Simona Halep, conform eurosport.ro.

Cu cine va juca în primul tur, de fapt

Simona Halep urma să evolueze în primul tur împotriva Anei Konjuh (66 WTA). Dar jucătoarea croată s-a retras din motive medicale, astfel că românca va avea o altă adversară, mai accesibilă decât cea care a fost revelația anului trecut.

Astfel, Halep va debuta la această ediție contra germancei Nastasja Schunk (167 WTA). Aceasta a fost acceptată pe tabloul principal din postura de lucky-loser. Va fi o premieră pentru nemțoaică, aceasta nemaijucânt nemaiajungând niciodată în această postură. Nastasja Schunk fusese învinsă de Hailey Baptiste (SUA, 125 WTA), scor 7-5, 4-6, 6-2 în turul al treilea al calificărilor de la Roland Garros.

Înaintea competiției, Halep a declarat că va fi un vis devenit realitate, dacă se va impune din nou în competiția pe care a câștigat-o în 2018.

„Dacă voi câștiga din nou, va fi tot foarte special, pentru că mereu când câștigi un Grand Slam e un moment incredibil. Am 30 de ani acum, nu pun presiune pe mine, dar de asta sunt aici: muncesc din greu pentru a îmi vedea un nou vis devenit realitate. Să vedem dacă voi putea să și câștig un nou Slam”, a spus Simona Halep.

Partida dintre Halep și Schunk se va disputa marți, la o oră ce va fi anunțată de organizatori. Pentru prezența în primul tur, ambele jucătoare și-au asigurat un cec de 62.000 de euro.