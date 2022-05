Simona Halep, meci dificil în primul tur la Roland Garros. Adversara a fost revelația anului trecut

Simona Halep, meci dificil în primul tur la Roland Garros. Jucătoarea din Constanța se află înaintea startului în cel de-al doilea turneu de Grand Slam al anului. Tragerea la sorți i-a pus în față adversare ce par accesibile doar în primele două tururi. Cu toate acestea, Simona Halep poate avea parte de surprize neplăcute chiar din prima manșă în care o va întâlni pe revelația anului trecut, croata Ana Konjuh (66 WTA).

Simona Halep, meci dificil în primul tur la Roland Garros. Fostul lider mondial a tras tare la antrenamente pentru a fi cât mai pregătită pentru marea încercare de la turneul de Grand Slam parizian. Românca abia așteaptă să ia startul în turneul ei favorit, pe care l-a câștigat în 2018, după două finale pierdute, în 2014 și 2017.

„Mă simt proaspătă, plină de încredere, sănătoasă. În sfârșit! Nu am nicio problemă cu accidentările în acest momnet, mă bucur să fiu iar pe teren și abia aștept să joc pentru că doar așa pot să îmi îmbunătățesc evoluțiile. Urmează Roland Garros, turneul meu favorit și sunt mereu fericită să mă aflu la Paris. Acum va fi puțin diferit, pentru că în 2021 nu am jucat și simt că mai am nevoie de puțin timp pentru a-mi recăpăta încrederea pe deplin”, a spus Simona Halep, conform eurosport.ro.