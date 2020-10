Surpriză pentru Ianis Hagi, după evoluția cu Galatasaray. Ce notă a primit românul: „A alergat până la epuizare”

În minutul 52 a partidei cu Galatasaray, șeptarul lui Rangers a dat o pasă decisivă pentru Scott Arfield, iar fostul mijlocaș din Premier League a deschis scorul.

Ianis Hagi a primit nota 8 de la The Scottish Sun. Doar un titular a lui Rangers a primit o notă mai mică de 8, acesta fiind portarul Allan McGregor. El a fost notat cu 7 după ce a încasat un gol la finalul partidei.

Iannis Hagi a fost înlocuit cu Ryan Jack în minutul 78 al partidei cu Galatasaray, când scorul era de 2-0.

Tânărul Hagi s-a făcut remarcat chiar împotriva echipe cu care Gică Hagi a scris istorie. Gică Hagi a evoluat la Galatasaray între 1996 și 2001. La Istanbul, Hagi Senior a cucerit zece trofee, printre care și Cupa UEFA, iar mai apoi Supercupa Europei în anul 2000.

În plus, Gică Hagi s-a întors la Galatasaray ca antrenor, pregătind echipa între anii 2004 și 2005, apoi în 2010 – 2011. ”Regele” a cucerit Cupa Turciei pe banca lui Galatasaray în anul 2005.

Ianis Hagi a povestit pentru RHFSport despre familia lui, despre fotbaliștii preferați și despre lecțiile de viață primite de la tatăl său, Gică Hagi. Mijlocașul susține că este ambițios și respectuos și că are mai mulți fotbaliști preferați.

„Nu am un singur fotbalist preferat. Mereu au apărut fotbaliști incredibili, care m-au fascinat și pe care i-am admirat. Din generația actuală m-au atras pe rând Cristiano, în perioada Manchester United, Messi și Neymar. Din generația trecută i-aș menționa pe Zidane si pe Platini. Nu am avut șansa să îi văd pe viu, ci doar pe YouTube, dar mi se par senzaționali.

In afară de cei doi, l-aș mai menționa pe Johan Cruyff. Am urmărit toate filmele de pe YouTube cu Cruyff. De la el am avut de învățat enorm, începând cu stilul de joc și jocul cu ambele picioare. În plus, dincolo de latura sportivă, la Cruyff m-au atras mentalitatea și educația pe care le-a etalat atât în teren, cât și în afara terenului. Simt că am multe in comun cu Johan Cruyff”, a declarat Ianis.