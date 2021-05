Surpriză colosală pentru Ion Țiriac! Ce a primit miliardarul de ziua lui. Simona Halep a fost și ea pe fir

Ion Țiriac a primit s-a bucurat de o surpriză colosală de ziua sa de naștere. Miliardarul a primit ceva aparte în ziua aniversară. De ce atenția s-a bucurat fostul jucător profesionist de tenis?

Ion Țiriac, surpriză colosală de ziua de naștere

Ion Țiriac a împlinit frumoasa vârstă de 82 de ani, zi în care s-a bucurat de o surpriză aparte. Celebrul afacerist își petrece ziua de naștere la Madrid, acolo unde se desfășoară finala masculină a turneului pe care îl patronează.

Desigur că un eveniment important urmează să aibă loc și în Capitală. Fostul sportiv a rămas în istorie ca unul din emblematicii jucători ai tenisului mondial care a evoluat în trei finale de Cupa Davis de-a lungul carierei.

Milionarul este cunoscut drept un pasionat de mașini extravagante. Tenismenul a primit o surpriză aparte de ziua sa – patru automobile din colecția pe care o deține au devenit piese de muzeu.

Astfel, din data de 10 mai cele patru autovehicule de epocă din galeria Țiriac Collection pot fi admirate la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, în cadrul evenimentului „Muzeul și Regalitatea”.

Simona Halep desigur că nu l-a uitat și i-a dat și ea un mesaj deosebit celebrului fost tenismen, iar alături de câteva rânduri scrise special pentru el a postat câteva fotografii pe care le-au făcut împreună. Fanii s-au bucurat să vadă cele două legende împreună și să culeagă amintirile cu ei din zilele de glorie.

Detalii despre surpriză

Cele patru bijuterii sunt: Bentley 3½ Litre Sports Saloon (1936), Packard 14th Series Super Eight Coupe-Roadster (1936), MG TA (1939) și Willys CJ-3A (1952). Trei dintre vehicule au fost fabricate în anii ’30, chiar în perioada în care a fost înființat Muzeul unde urmează să fie vizionate, iar una din ele – Willys CJ-3A – amintește vizitatorilor de un autovehicul care aparține acestei mărci în care s-a plimbat Regele Mihai I.

Amintim că Ion Țiriac se poate lăuda cu o avere impresionantă care l-a ajutat să fie prezent într-un top celebru. Concret, fostul tenismen român ocupă la moment locul 2.238 în topul întocmit în 2021 de Hurun Report.

Acesta s-a bucurat de o creștere cu 38 de poziții față de anul trecut, când ocupa locul 2.276. Subliniem faptul că bărbatul este singurul român din această listă celebră care cuprinde un total de 3.228 de milionari în dolari din 68 de țări.

Despre viața afaceristului

„În 1944 aveam 5 ani. Atunci am văzut pentru prima dată pâine. E foarte greu să vorbeşti despre aceste lucruri, să înţeleagă că n-ai văzut în viaţa ta pâine. Începuse războiul, eram la Braşov, ne retrăsesem într-un sat care se numea atunci satul Lunca, acum se numeşte Săcele, mi se pare.Stăteam la nişte rude acolo pentru că Braşovul era bombardat în fiecare zi. Tatăl meu era în război, a avut o permisie. A venit un om bine făcut, avea 1.87, îmbrăcat în haine militare şi avea în braţe această pâine. Şi atunci a fost prima dată când mi-aduc aminte că am mâncat pâine. Şi, uite, că am crescut, acum mă uit la pâine şi mă îngraşă”

Ion Țiriac